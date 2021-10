Ausl, riaprono i punti prelievo ad accesso diretto. Solo per urgenze e consegna campioni

Da mercoledì 13 ottobre, nei Punti prelievi Ausl della provincia si torna alle modalità pre-covid: non sarà necessaria la prenotazione dove questa non era prevista prima della pandemia

Da mercoledì 13 ottobre torna l’accesso diretto per prelievi urgenti e consegna dei campioni biologici. La nuova modalità riguarda i Punti prelievi dell’Azienda USL di Modena in cui l’accesso diretto era previsto prima della riorganizzazione a seguito della pandemia; per una più facile comprensione, le modalità di accesso nei vari punti sono sempre riportate nella pagina dedicata www.ausl.mo.it/punti-prelievi, che riporterà le nuove informazioni in tempo utile per l’entrata in vigore.

Nel dettaglio, non sarà necessario prenotare per eseguire esami urgenti (urgenze U e B) e per consegnare i campioni biologici: da mercoledì i cittadini potranno dunque presentarsi al Punto prelievi negli orari di apertura indicati sulla pagina dedicata Ausl attenendosi comunque alle regole di accesso alla struttura.

Restano ad accesso diretto anche i prelievi per terapie anticoagulanti orali (TAO) e la consegna della provetta con il campione di feci per lo screening del colon-retto, mentre per tutte le altre prestazioni è necessaria la prenotazione.