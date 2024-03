Dal 25 marzo operativa la nuova sede del Punto prelievi di Mirandola

Lavori conclusi e locali pronti: da lunedì 25 marzo il Punto prelievi di Mirandola sarà attivo nella sede nuova e definitiva all’interno dell’Ospedale Santa Maria Bianca, con accesso dall’ingresso portineria nel Corpo 01.

Per consentire le operazioni di trasloco delle attrezzature, sabato 23 l’attività del Punto prelievi sarà sospesa, ad accezione dei prelievi per urgenze B e U e per le donne in gravidanza, che saranno garantiti presso gli ambulatori posti all’ingresso 2 dell’Ospedale, con accettazione da eseguire allo sportello del laboratorio analisi.

La nuova sede del Punto prelievi di Mirandola sarà operativa dalle 7.15 alle 9, con tre sportelli per l’accettazione e cinque postazioni per l’esecuzione dei prelievi. I lavori, che si inseriscono nell’ambito di un più ampio investimento per un totale di 4 milioni e 360mila euro, hanno consentito il rifacimento completo di diversi locali, serviti da servizi igienici e ampie sale d’attesa, con totem eliminacode di ultima generazione.