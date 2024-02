L’Azienda Usl di Modena si scusa per il disagio che sarà limitato al tempo strettamente necessario per completare i lavori.

Gli operatori sanitari e alcuni volontari sono a disposizione sul posto per fornire indicazioni agli utenti e accompagnarli nel nuovo accesso e sono presenti cartelli indicativi.

Sono iniziati il 14 febbraio e dureranno circa dieci giorni alcuni lavori di ristrutturazione nel Punto prelievi di Modena in via Minutara, nell’ex aeronautica. I lavori riguardano il rifacimento del pavimento del corridoio che porta alle postazioni dei prelievi con l’obiettivo di rendere più agevole l’accesso a servizi fondamentali quali i prelievi, le vaccinazioni contro l’herpes zoster e le vaccinazioni anti Covid.

Punto prelievi di via Minutara, lavori in corso per rifare la pavimentazione