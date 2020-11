Palagano, il Punto Prelievi si sposta al Palazzetto dello Sport

Il Punto Prelievi di Palagano cambia temporaneamente sede per far fronte ai mesi invernali e mettere a disposizione uno spazio più confortevole, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento. Da venerdì 27 novembre il servizio, originariamente in via Ferrario, sarà aperto presso il Palazzetto dello Sport in via Santo Stefano 10, sempre il venerdì mattina dalle ore 8 alle 9. Non cambiano le modalità di accesso, che rimarranno su appuntamento come negli altri punti prelievo della provincia. Il servizio, gestito direttamente dall’Azienda USL di Modena, si occupa sia dei prelievi di sangue, che dei trattamenti di terapia anticoagulante orale (Tao) e della consegna dei campioni biologici.

La nuova sede temporanea al Palazzetto dello Sport, permetterà ai cittadini di attendere in un luogo chiuso e riscaldato, con i giusti distanziamenti. In questa fase-Covid, le persone che accedono ogni venerdì al Punto Prelievi di Palagano su appuntamento sono circa una trentina.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Palagano e all'associazione di volontari Avap, siamo riusciti ad ottenere in tempi rapidi una sede confortevole e adeguata – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti -. In questo modo miglioreremo l’attesa dei cittadini prima che l’arrivo dell’inverno rendesse poco fruibile la sede precedente”.