Il Punto Prelievi di Palagano ‘torna a casa’. Il servizio riapre nella sede originaria

Dopo un anno e mezzo di trasloco temporaneo, venerdì 1° aprile il Punto Prelievi di Palagano torna nella sua sede originaria in via San Francesco 17.

Il servizio sarà aperto sempre il venerdì mattina dalle 8 alle 9 su prenotazione. L’ambulatorio, gestito direttamente dall’Azienda USL di Modena, si occupa sia dei prelievi di sangue, che dei trattamenti di terapia anticoagulante orale (Tao) e della consegna dei campioni biologici. A causa dell’emergenza sanitaria e la necessità di spazi più ampi per il rispetto del distanziamento, nel novembre del 2020 il Punto Prelievi era stato trasferito presso il Palazzetto dello Sport in via Santo Stefano 10, mantenendo inalterato sia il giorno che l’orario d’accesso. Concluso lo stato d’emergenza, il servizio può ora tornare ‘a casa’ nella sua sede storica. Le persone che di media accedono settimanalmente al Punto Prelievi di Palagano sono 50.

“Voglio ringraziare il Comune di Palagano per la grande disponibilità e la concessione dello spazio temporaneo al Palazzetto dello Sport nell’ultimo anno e mezzo – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti -. In tempi rapidi, anche grazie all’associazione di volontari Avap, era stato possibile trovare una sede alternativa per i cittadini, che in questo periodo difficile ha garantito un’assistenza confortevole e puntuale alla popolazione”.