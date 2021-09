Punto unico vaccinale di Castelfranco Emilia, ecco la nuova sede

Dal 4 ottobre la sede di vaccinazione anti Covid-19 sarà nella struttura all’interno del parco Cà Ranuzza in via Pietro Nenni 7. Il palazzetto di via Magenta tornerà ad essere utilizzato per attività sportive

Arriva una nuova sede per il Punto unico vaccinale di Castelfranco Emilia. Dal 4 ottobre la sede di vaccinazione contro il Covid-19 sarà nel parco Cà Ranuzza in via Pietro Nenni 7 all’interno della struttura che ospita già varie attività socio sanitarie.

Il trasloco deriva dalla necessità di liberare i locali del Palazzetto dello sport di via Magenta per restituirli alla città quale luogo di attività sportive per adulti e ragazzi. Sia i nuovi spazi di Cà Ranuzza sia il Palazzetto dello sport sono di proprietà del Comune a cui vanno sentiti ringraziamenti da parte dell’Azienda USL di Modena

“Ringraziamo il Comune di Castelfranco per la disponibilità e sensibilità che continua a dimostrare nella campagna contro il Covid-19” sottolinea Barbara Borelli Direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia.

Dall’inizio della vaccinazione ad oggi il Puv di Castelfranco è stato un sostegno importante nella campagna provinciale, come dimostrano i dati: dal 27 dicembre 2020 (inizio della vaccinazione) ad oggi il Puv ha vaccinato completamente poco più di 36mila persone e sono state somministrate nel complesso oltre 77mila dosi di vaccino tra prime e seconde dosi (o uniche).

Ricordiamo, inoltre, che nel Distretto è presente un altro Punto vaccinale nella Casa della salute di Bomporto in piazza Matteotti 34.