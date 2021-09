Al punto Vaccinale di Castelfranco Emilia si aggiunge una giornata in accesso libero

Il Punto vaccinale di Castelfranco Emilia aggiunge una seduta straordinaria nel calendario delle giornate vaccinali in accesso libero (cioè senza prenotazione) e senza distinzioni di età (a partire dai 12 anni compiuti).

La data in questione è lunedì 6 settembre e dalle ore 13 alle ore 19.30, il Puv del Comune sarà a disposizione di tutti i cittadini che ancora non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-covid. Al Punto vaccinale di Castelfranco Emilia si sono già svolte due giornate dedicate: la prima mercoledì 1 settembre e la seconda oggi. In parallelo alla sessione ad accesso libero, il Punto vaccinale continuerà a somministrare prime e seconde dosi ai cittadini che si sono prenotati nelle scorse settimane.

La vaccinazione sarà eseguita con un vaccino a mRNA (Moderna o Pfizer) disponibile.

All’appuntamento occorre presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria (codice fiscale) e con la modulistica già compilata . Si ricorda che per i minori è necessaria la presenza di almeno un genitore (per tutte le informazioni su questa fascia di età è necessario leggere attentamente le indicazioni riportate).

Nella pagina dedicata sono riportate anche tutte le date per la vaccinazione in libero accesso nei vari punti vaccinali della provincia.

Nel fine settimana inoltre sarà presente il camper vaccinale Ausl a:

Formigine: Sabato 4 settembre al ‘Settembre Formiginese’ in Piazzale Villa Agazzotti a Formigine (dalle 15 alle 20) e domenica 5 settembre al ‘Settembre Formiginese’ in piazza Calcagnini a Formigine (dalle 9 alle 19);

Savignano S/P: Sabato 4 settembre all’evento ‘Popoli in Festa’ a Savignano sul Panaro (dalle 16 alle 21)

Vignola: Domenica 5 Settembre alla ‘Festa del ciclismo e Biciclettata popolare’ in Viale Mazzini a Vignola (dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19)