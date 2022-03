Castelfranco, il Punto vaccinale trasloca alla Casa della Salute ‘Regina Margherita’

Da venerdì 1° aprile il Punto unico vaccinale anti Covid-19 di Castelfranco Emilia cambia sede e continuerà la sua attività presso il Centro Prelievi della Casa della Salute ‘Regina Margherita’ in Piazza Grazia Deledda.

Lo spostamento dall’attuale spazio di Cà Ranuzza risponde all’importante riduzione degli accessi per le vaccinazioni che non rende più necessario l’impiego di strutture esterne. L’attività vaccinale verrà svolta nelle giornate di lunedì e mercoledì (ore 10-15)con possibilità di ampliamenti di orari e giornate in caso di necessità.

“Ringraziamo il Comune di Castelfranco per la disponibilità e sensibilità che continua a dimostrare - dichiara Barbara Borelli Direttrice del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia -. Nella campagna vaccinale anti Covid-19 ci ha accolto prima al Palazzetto dello sport di Via Magenta e successivamente presso la sede di Cà Ranuzza. Ringraziamo altresì tutte i volontari e le associazioni di volontariato che ci accompagneranno anche per il proseguo delle attività di vaccinazioni all’interno della Casa della Salute, ulteriore segno tangibile di vicinanza e condivisione”.