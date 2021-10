Punto vaccinale di Fiorano, dal 25 ottobre cambiano gli orari di accesso

Il Punto Unico Vaccinale di Fiorano cambia orari a partire dal prossimo 25 ottobre. La riorganizzazione è dovuta sia alla riduzione della popolazione da vaccinare sia alla ripresa delle attività sanitarie territoriali. Nello specifico, il Puv sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 19; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 14. Il Punto vaccinale sarà invece chiuso la domenica e nei giorni festivi, compreso il 1° novembre.

Si ricorda che il Puv sarà attivo sempre anche col libero accesso: dallo scorso 1° ottobre, infatti, non è più necessario prenotare la somministrazione del vaccino (prime, seconde dosi e addizionali, mentre per le dosi booster è necessaria la prenotazione).

Tutte le informazioni sull’accesso ai Puv sono disponibili alla pagina dedicata

Open Day vaccinale per donne in gravidanza

Si ricorda che al Puv di Fiorano il prossimo 23 ottobre (dalle ore 8 alle ore 14) è in programma un open day rivolto alle donne in gravidanza o che hanno partorito di recente e stanno allattando i loro bambini, ma anche alle donne che stanno cercando una gravidanza e, infine, ai futuri papà e ai neo-papà che non si sono ancora vaccinati. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha l’obiettivo di fornire risposte qualificate, sulla base delle ultime indicazioni dell’OMS e dell’Istituto superiore di sanità, e chiarire tutti i dubbi e le insicurezze relative alla vaccinazione anti Covid-19.

Il camper vaccinale alle Fiere d’Ottobre

A Sassuolo è prevista, domenica 24 ottobre, un’altra iniziativa della campagna vaccinale: dalle ore 9 alle 16, in occasione delle Fiere d’Ottobre, il camper vaccinale sarà a disposizione dei cittadini che vorranno accedere alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid in via Cesare Battisti.