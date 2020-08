Incendio alla fattoria Hombre, continuano ancora la combustione e i cattivi odori

A distanza di quasi tre settimane dall’incendio che il 29 luglio scorso ha interessato diverse rotoballe dell’azienda agricola Hombre, lungo strada Corletto Sud a Modena, giungono quotidianamente le lamentele di tanti cittadini preoccupati dal cattivo odore che continua ad irradiarsi per tutta la periferia ovest della città e a Cognento in particolare. Un odore intenso che ha comportato diverse segnalazioni alle autorità, nella speranza di mettere fine al problema.

Anche grazie a queste sollecitazioni, il 18 agosto alle ore 19 circa si è svolto un nuovo sopralluogo congiunto del personale di Arpae e dell’Azienda Ausl – Servizio Igiene Pubblica per rivalutare sul posto la situazione. Al momento del sopralluogo, risultava ancora in atto la combustione delle rotoballe smassate e stese su terreno aperto di proprietà dell’azienda: queste vengono costantemente irrorate con acqua da parte del personale della ditta per evitare l’eventuale sviluppo e propagazione di un ulteriore incendio. L’autocombustione in atto tuttavia genera molto fumo e il cattivo odore.

Arpae e Azienda Usl hanno convenuto insieme al Comune di Modena di individuare, in accordo con i Vigili del Fuoco, soluzioni che riducano il più possibile i tempi necessari alla conclusione delle operazioni di spegnimento. Al momento non è noto quale strada sarà percorsa.

Le misure effettuate dai tecnici sulla sorgente hanno fornito esito negativo per la ricerca di acido solfidrico (H2S) e acido cloridrico (HCl), escludendo pertanto la presenza di cloro nella combustione, mentre si è rilevata la presenza di COV (composti organici volatili) e CO (monossido di carbonio), con valori di 2.1 ppm per i COV e concentrazioni variabili tra 3 e 8 ppm per il CO (che corrispondono a 3,5 - 9,3 mg/m3 a fronte di un valore limite ambientale di 10 mg/m3 come media mobile su 8 ore), quindi complessivamente contenuti se si considera il punto di campionamento.

Percorrendo le strade limitrofe all’azienda agricola Hombre: strada Corletto Sud, stradello Fossa Gazzuoli, strada Viazza di Cittanova Sud e strada Pederzona, l’odore di fumo si avvertiva in particolare in strada Viazza di Cittanova Sud all’altezza del civico 188, per qualche centinaio di metri; in questo punto sono state ripetute analoghe misure. Gli esiti di questi controlli hanno fornito valori rilevabili solo per i composti organici volatili, risultati pari a 0,2 ppm, confrontabili con i livelli di fondo misurati anche in aree non influenzate da ricadute dei fumi di combustione. Gli altri inquinanti misurati sono risultati a concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità delle specifiche misurazioni, quindi inferiori anche ai livelli di riferimento previsti in ambito ambientale e/o sanitario.