Qualità architettonica e paesaggistica di Modena: Francesco Gentilini e Francesco Bursi nuovi membri della Commissione

L’architetto Francesco Gentilini e l’ingegner Francesco Bursi sono i due nuovi componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di Modena. Selezionati in base alla graduatoria dei professionisti che hanno partecipato al bando del 2020, sostituiscono i due architetti (Anna Allesina e Cristiano Ferrari) che nelle scorse settimane hanno presentato le dimissioni per motivi personali.

Gli altri tre componenti della Commissione, un organo consultivo dell’Amministrazione comunale in carica fino a novembre di quest’anno, sono l’architetto Alberto De Giovanni e le ingegnere Elisa Abati e Jessica Fantini.

La Commissione ha il compito di esprimersi sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, sugli interventi edilizi sottoposti a Scia e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali e sull’approvazione degli strumenti urbanistici quando previsto dal Regolamento urbanistico edilizio (Rue).