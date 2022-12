Qualità della vita, indagine Sole 24 ore: Modena risale la classifica

Modena risale la classifica delle città italiane dove si vive meglio guadagnandosi il 17° posto su 107 province. Lo certifica la 33ª indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore 2022. Sul podio invece troviamo la vicina Bologna seguita da Bolzano e Firenze.

Nota positiva Modena è prima in classifica per quanto riguarda la Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli. Tuttavia la città geminiana è anche sul podio con un 3° posto per il Riciclaggio e impiego di denaro .

Aree tematiche, come va Modena nei diversi ambiti? Tabelle settore per settore:

Modena perde numerose posizioni in fatto di ambiente e servizi precipitando al 62° posto ad influire maggiormente i livelli di inquinamento che ci posiziona al 59° posto. In risalita invece il fronte Cultura e tempo libero nel quale la nostra città guadagna ben 18 posizioni verso la vetta finendo al 26° posto.

Ricchezza e Consumi

Affari e Lavoro

Criminalità

Modena è 16° nella classifica generale sul tema di Giustizia e Sicurezza. A far crollare la città le voci di Furti con destrezza (che la vedono in 9° posizione), Violenze sessuali (al 12° posto) ,furti in esercizi commerciali (16 posto ) e rapine (al 17° posto)

Demografia e società

Ambiente e servizi

Cultura e tempo libero

Nota metodologica

L’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990:

ricchezza e consumi;

affari e lavoro;

ambiente e servizi;

demografia, società e salute;

giustizia e sicurezza;

cultura e tempo libero.

L’aumento da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macro-categorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all’altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

L’indagine della Qualità della vita, pubblicata sempre alla fine dell’anno in corso, prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti. Alcuni parametri, però, sono aggiornati al 2022 (a metà anno, se non addirittura a novembre) con l’obiettivo di tenere conto degli effetti dei grandi eventi che hanno scandito l’anno in corso. In alcuni ambiti, infatti, le performance dell’anno scorso sarebbero risultate superate dai fatti e avrebbero restituito una fotografia ormai invecchiata rispetto all’attualità. Negli ultimi mesi tre grandi shock hanno colpito la popolazione: l’inflazione, il caro energia e la guerra in Ucraina. Così, nell’indagine di quest’anno si contano ben 34 indicatori su 90 riferiti al 2022.

Nell’indagine sono presenti una decina di “indici sintetici” pubblicati nel corso dell’anno, che a loro volta aggregano più parametri in modo tematico, elaborati da istituti terzi o direttamente dal Sole 24 Ore. Tra questi, ad esempio, l’Indice di sportività di PtsClas, Ecosistema urbano di Legambiente (da cui è estratto anche l’indice della qualità dell’aria), l’IcityRank di Fpa e i “nuovi” indici elaborati dal Sole 24 Ore (l’indice del clima e gli indici della Qualità della vita di bambini, giovani e anziani e delle donne).