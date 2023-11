Qualità della vita, Modena perde tre posizioni ed esce dalla top ten

Perde terreno la provincia di Modena nel "Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2023" di ItaliaOggi, in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma, giunto alla 25esima edizione. Se lo scorso anno Modena si era attestata al 20° posto, la graduatoria stilata quest'anno la vede scendere al 13°. Fatto 1000 il punteggio della città in cima alla classifica, Modena conquista comunque un ottimo punteggio di 798,37, restando nella fascia alta. Sul podio della qualità della vita, nel 2023, c’è la provincia di Bolzano, da sempre al top del “bel vivere” (era seconda nel 2022). A seguire due città metropolitane, Milano e Bologna, al secondo e al terzo posto, che migliorano e confermano la performance del 2022: erano quinta e terza su 107. Seguono Trento e Firenze. In coda alla classifica, come nel 2022, c’è la calabra Crotone (107esima), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105esima e 106esima).

"Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica) - è il commento di Italia Oggi - Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche". Per quanto riguarda la Romagna, Ravenna occupa la 24esima posizione (miglioramento di 4 posti), mentre Rimini è salita al 21esimo posto (nel 2022 era al 37esimo posto).

Gli indicatori modenesi

Come da tradizione, i risultati migliori per il territorio modenese si realizzano in ambito economico. Nella categoria "Affari e lavoro" Modena occupa il 10° posto, pur peggiorando il 7° dello scorso anno: in questo campo risaltano i buoni dati circa il numero di imprese attive e le percentuali di occupazione. Lo stesso dicasi per il campo "Reddito e ricchezza", anche qui con un 10° posto (6° nel 2022): Modena è terza in Italia per ricchezza patrimoniale pro capite (miglior piazzamento fra le classifiche intermedie), quarta per reddito pro capite e quinta per retribuzione media dei lavoratori dipendenti.

Risultati tutto sommato positivi, seppur non di vertice assoluto, riquadrano anche la classifica "Popolazione", che misura elementi come l'indice di mortalità, la presenza di migranti ed emigranti e la speranza di vita media. Modena si piazza al 10° posto. risalendo una posizione,

Un grande balzo in avanti riguarda la materia "Ambiente", Rispetto al poco lusinghiero 44° posto del 2022, Modena quest'anno risale al 19° posto. La zavorra in questo caso riguarda in particolare il campo della concentrazioni di polveri sottili PM10 e la produzione di rifiuti urbani.

Modena è 18esima per "Istruzione formazione", perdendo sei posizioni. I risultati di istruzione della popolazione non sono eccezionali, ma la voce relativa ai posti per l'infanzia risollevano un p' il risultato. Allo stesso tempo, Modena non brilla per le opportunità relative al "Tempo libero", con un 42° posto: il nostro territorio non ha numeri rilevanti per quanto riguarda il turismo e la ristorazione, ma neppure sul fronte delle strutture ricreative e dell'associazionismo. Da segnalare un pessimo 68° posto legato alla scarsità di librerie (cui sopperisce una ottima rete di biblioteche pubbliche).

Le noti dolenti riguardano però tre aspetti cruciali per definire la qualità della vita. Stupisce in qualche modo il 56° posto il classifica per quanto riguarda la "Sicurezza sociale": due voci in particolare affossano le prestazioni modenesi: quella relativa ad un troppo alto numero di infortuni mortali sul lavoro e quella sulla variazione della mortalità rispetto al quinquennio 2015-2019 tra gli under 65 anni.

Delude il "Sistema salute", quantomeno in merito ai dati presi in considerazione dal rapporto di Italia Oggi, basato principalmente sulla disponibilità di posti letto ospedaliero e alla dotazione di strumentazioni diagnostiche (Modena è 98esima per disponibilità di Tac). Nel complesso qui Modena ottiene un preoccupante 90° posto, peggiorando di tre posizioni rispetto all'anno precedente.

Il dato più negativo è quello relativo ai reati e alla sicurezza, come purtroppo da molti anni viene evidenziato dalle statistiche in diverse classifiche analoghe a quella di cui si sta parlando. In questa categoria Modena è al 92° posto su 107 province, con un tracollo di 11 posizioni. Sotto la Ghirlandina si scontano numeri preoccupanti per quanto riguarda sia i reati contro il patrimonio - borseggi e furti in abitazione su tutti - che contro la persona, insieme ad una percentuale alta di violenze sessuali.