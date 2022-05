Terza dose per chi ha contratto il covid, arrivano gli sms per quasi 29mila modenesi

In questi giorni l'Azienda USL di Modena sta inviando SMS con l'appuntamento per la vaccinazione anti-Covid con dose booster ai cittadini che hanno contratto il Covid dopo il completamento del ciclo primario, vale a dire a coloro i quali hanno effettuato le due dosi e poi si sono infettati.

Stiamo parlando di una platea abbastanza ampia di modenesi, per la precisione 28.768. In buona parte si tratta di chi quelle fasce di popolazione più giovane che ha contratto il virus nel periodo delel festività natalizie e a cavallo del nuovo anno.

Le indicazioni ministeriali per questa speciifica condizione prevedono l'esecuzione della terza dose a distanza di almeno 4 mesi dal riscontro della positività.

Nelle persone vaccinate dopo un’infezione da SARS-CoV-2 (con una o due dosi, in base alle tempistiche e modalità raccomandate) o che hanno contratto l'infezione dopo un ciclo completo o dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione).

I primi sms dell'Ausl sono già stati inviati fissando gli appuntamenti di chi è eleggibile al richiamo nel mese di maggio. E' sempre bene rispettare le indicazioni riportate nell'sms, per facilitare l'attività dei sanitari.

Ricordiamo che a partire da questo mese è stato sospeso il numero di telefono (059 2025333) dedicato a prenotazione e cambio appuntamento delle vaccinazioni anticovid, così come non sarà più necessario recarsi in farmacia per le stesse operazioni di prenotazione o spostamento. Tutte le informazioni e gli orari riguardo il libero accesso sono disponibili alla pagina dedicata del sito Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid- libero-accesso.