Cinema Victoria: si riapre tra sicurezza e voglia di ricominciare. Ecco i primi film

Riapre il Cinema Victoria. Dopo i lunghi mesi di lockdown finalmente si potrà tornare anche al cinema seguendo sempre tutte le misure di sicurezza anticontagio e il distanziamento sociale.

“Siamo felicissimi di potere riaprire il Cinema che era diventato un centro di incontro –afferma Andreola direttrice del multisala di Modena- In questi mesi di lockdown abbiamo continuato ad essere attivi sui social per mantenere un rapporto con i clienti. Siamo carichi e abbiamo fiducia nei nostri clienti e non vediamo l’ora di riaverli tutti tra noi”

Norme di comportamento

Da mercoledì 19 agosto riapriranno infatti le sale cinema del Victoria con alcune accortezze. Ogni prenotazione in sala sarà infatti distanziata, grazie al programma casse, di un posto, tenuto vuoto, da entrambi i lati così da evitare il contatto prolungato con sconosciuti. Gli ingressi e le uscite dalle sale già prima erano a senso unico, si accedeva infatti dal secondo piano della struttura, per uscire a fine film, dal primo piano così da non creare ingorghi ed assembramenti tra gli ospiti. Anche i corridori verranno suddivisi in due sensi di marcia.

Anche il servizio bar riprenderà la sua attività, si potranno infatti consumare snack e bibite all’interno delle sale durante i film abbassandosi temporaneamente la mascherina, obbligatoria per tutta la permanenza nel cinema.

Per chi aveva tessere e abbonamenti?

Per coloro in possesso di abbonamenti e tessere ingressi in scadenza nel periodo di lockdown saranno rinnovate dal giorno della riapertura ossia il 19 agosto e avranno durata di 6 mesi

Prima programmazione

Per la prima settimana di riapertura il cinema vedrà alcuni dei film che già hanno calcato gli schermi come “Inception” film con Leonardo DiCaprio, che festeggia 10 anni dall’uscita nelle sale , “Volevo nascondermi” film italiano del 2020 diretto da Giorgio Diritti., l’horror “Gretel e Hansel”, “Una sirena a Parigi” , “Onward” film per tutta la famiglia e un’anteprima a sorpresa. Un po’ per tutti i gusti per non lasciare indietro nessuno dopo tanto tempo chiusi.