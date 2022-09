Quanti componenti hanno le famiglie modenesi? Il cambiamento dell'ultimo ventennio

Di quante persone si compongono i nuclei famigliari residenti a Modena? Sono più o meno numerosi rispetto a quanto rilevato dai censimenti del 2001 e del 2011? Le risposte le fornisce la sezione 'servizio statistica' del sito del Comune di Modena dedicata alla demografia del nostro territorio.

Vediamo:

Alla fine del 2021, le famiglie residenti nel comune di Modena e composte da un unico componente sono 33.972, in percentuale il 40,14% delle famiglie residenti. Dato che in 20 anni è cresciuto esponenzialmente: secondo i dati riportati dal servizio statistica relativi alla demografia del Comune di Modena, nel 2001 le famiglie composte da un'unica persona risultavano essere 21.909. 29.281, invece, quelle registrate dieci anni dopo, nel 2011.

Le famiglie il cui numero di componenti corrisponde a due, invece, alla fine del 2021 sono 23.319, in percentuale il 27,55% del totale. Nel 2001 queste erano, in dati assoluti, 22.844, mentre nel 2011 erano 23.464, dati che dipingono una situazione di lenta decrescita.

Nuclei famigliari residenti a Modena composti da 3 e 4 persone

Sono 13.434 i nuclei famigliari residenti nel modenese che, a fine 2021, erano composti da 3 membri. In dati percentuali, il 15,87% del totale. Sotto le 10mila, invece, le famiglie composte da 4 persone: nello specifico 9.683, l'11,44% del totale.

Dati molto diversi dal panorama demografico di 20 e 10 anni fa: nel 2001 i nuclei famigliari composti da 3 persone erano 16.794 (3.360 in più rispetto al 2021) mentre quelli composti da 4 persone erano 9.886 (203 in più rispetto al 2021). Nel 2011, invece, i primi risultavano 14.264 (830 in più rispetto al 2021), i secondi 9.619 (64 in meno del 2021).

Famiglie con 5 o 6 e più componenti: la crescita dal 2001 al 2021

In 20 anni, ovvero dal 2001 al 2021, le famiglie residenti a Modena e composte da 5 membri sono lentamente aumentate: da 2.307 registrate nel 2001 a 2.511 nel 2011 sino ad arrivare alle 2.892 a fine 2021, in dati percentuali il 3,42% del totale.

Anche le famiglie "plus size" - ovvero quelle composte da 6 o più membri - sono aumentate nel corso dell'ultimo ventennio: da 762 registrate nel 2011 a 1.184 nel 2011 sino ad arrivare alle 1.333 di fine 2021, in dati percentuali l'1,58% del totale delle famiglie residenti a Modena.

Nel grafico in allegato sono consultabili anche i dati relativi ai censimenti degli anni 1971, 1981 e 1991.