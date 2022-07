Uomini e violenza, l’Ausl lancia un questionario anonimo sul rapporto fra i sessi

“A volte mi sento pieno di risentimento se non faccio a modo mio?”, “Un uomo non dovrebbe mai ammettere quando qualcuno ferisce i suoi sentimenti?”, “Le donne cercano di acquisire potere tenendo a freno gli uomini?”. Sono alcune delle domande contenute in un’indagine esplorativa, completamente anonima, rivolta a uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni e lanciata dall’Azienda USL di Modena.

Il questionario – disponibile all’indirizzo www.ausl.mo.it/ sondaggioldv – vuole approfondire opinioni e valutazioni relative al genere maschile e femminile e sugli atteggiamenti, comportamenti ed emozioni relative alle relazioni tra uomini e donne. I risultati contribuiranno a supportare i professionisti dell’Ausl di Modena nel loro lavoro di ricerca volto a prevenire la violenza e a individuare nuovi percorsi per migliorare la qualità delle relazioni tra sessi nel territorio modenese, anche attraverso un potenziamento dei servizi di accompagnamento e presa in carico offerti alla popolazione.

Il form, che prevede il totale anonimato delle risposte, si suddivide in quattro sezioni, compresa una schermata iniziale in cui si chiedono, tra le altre cose, età, professione e titoli di studio. A seguire viene chiesto di confermare o meno alcune affermazioni che si rifanno ad atteggiamenti personali (“Quando sbaglio sono sempre pronto ad ammetterlo”, “Sono sempre gentile, anche con le persone sgradevoli”, ecc.) e, successivamente, si chiede di esprimere il grado di accordo o di disaccordo relativamente a considerazioni sia sul sesso maschile che femminile.