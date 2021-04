Il Questore Agricola guarisce dal covid e dona plasma iperimmune

Donazione di plasma iperimmune oggi all'Avis di Modena per il Questore di Modena Maurizio Agricola. Guarito dal Covid, ha sviluppato una quantità di anticorpi tale da risultare idoneo a donare il plasma potenzialmente utilizzabile per terapie sui malati.

"È un gesto necessario - ha dichiarato - direi doveroso per chi come me ha contratto la malattia e ha prodotto anticorpi che potranno portare benefici ad altri". Già donatore di sangue intero, per il Questore questa è stata la “prima volta” per quel che riguarda la plasmaferesi.