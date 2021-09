"Questura di Modena sarà elevata a fascia di dirigente generale", nuovi agenti in arrivo

"Ringrazio la Ministra Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Lamberto Giannini per aver ascoltato le nostre richieste sulla necessità di rivedere l’attuale organizzazione e dotazione, strumentale e dell’organico, della Questura di Modena per creare le necessarie condizioni per fronteggiare le accresciute esigenze di sicurezza in quel territorio. La notizia che a breve la Questura di Modena sarà elevata alla fascia di dirigente generale, con la conseguente rivalutazione e aumento di tutte le dotazioni di personale e strumentali che tale rango prevede, è la conferma sia dell’impegno serio e costante che la Ministra Lamorgese e il Capo della Polizia Giannini profondono quotidianamente per aumentare sempre più i livelli di sicurezza e legalità nei territori del nostro Paese, sia della loro capacità di ascoltare e valutare le proposte, serie e concrete e senza alcuna strumentalità, che, in una proficua collaborazione tra istituzioni e rappresentanti del personale, il Sindacato responsabile porta alla loro attenzione allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti e i livelli di sicurezza delle città, anche solo nella percezione che i cittadini hanno della stessa".

Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale nazionale del SIULP commenta la notizia che a Modena arriveranno rinforzi all’organico oggi presente per effetto dell’elevazione alla fascia superiore della questura.

"La notizia che oggi quel risultato si concretizzerà, e per questo ringraziamo il Ministro e il Capo della Polizia oltre che tutti i soggetti e le istituzioni che hanno sostenuto la rivendicazione del SIULP, rappresenta il giusto coronamento ai tanti sforzi fatti nell’interesse primario della sicurezza dei cittadini, delle imprese e di tutto il territorio di quella provincia oltre che del personale che ha operato per garantire sinora la sicurezza", aggiunge il sindacato.

"Rifugiando dai metodi delle polemiche sterili e strumentali come quelli a cui assistiamo da qualche tempo sui temi della sicurezza e che producono solo confusione e allarmismo, privilegiamo quelli del confronto costruttivo e della concretezza, come quello attuato anche su questa delicata situazione, e ringraziamo il Ministro, il Capo della Polizia e tutti coloro che hanno partecipato al raggiungimento di questo risultato. In particolar modo le donne e gli uomini della Questura modenese che si sono fatti carico dell’accresciuta esigenza di sicurezza di quella realtà, e che continueranno a farlo in modo esemplare come sinora dimostrato sino all’arrivo dei rinforzi, auspicando che il provvedimento normativo che dia corso a questo risultato venga approvato urgentemente per consentire l’arrivo del personale previsto e che occorre", conclude Romano.