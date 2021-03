Quote rosa nelle aziende modenesi: 1 su 4 è al femminile

A Modena un'azienda agricola su quattro è guidata da donne in media con il Paese dove le aziende rosa sono il 28% per un totale di quasi 208mila imprenditrici rosa nel 2020 a livello nazionale, e un tasso di femminilizzazione superiore a quello generale che si attesta al 21%.

E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati di Unioncamere in occasione della Festa delle donne dell’8 marzo.

"Il protagonismo femminile – sottolinea Coldiretti Modena – ha rivoluzionato l’attività agricola come dimostra l’impulso dato dalla loro presenza nelle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, le agritate, gli agriasili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali di pet-therapy, gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale, nel recupero delle piante e degli animali in estinzione fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica oltre che nell’agriturismo. Nell’attività imprenditoriale agricola le donne – evidenzia Coldiretti Modena – hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità."

“Certo l'ultimo anno, segnato dalla pandemia, ha gravato pesantemente anche sulle imprese femminili - sottolinea Sonia Gherardini, leader della Donne imprenditrici di Coldiretti Modena.- Anzi proprio perché le imprese femminili sono quelle più a contatto con il pubblico sono state penalizzate ma, come sempre, la donne non si sono tirate indietro e hanno trovato nuovi modi per rispondere alla crisi adottando, per esempio, nuovi canali commerciali e sostenendo le iniziative a favore del nostro agroalimentare. Oggi più che mai - continua Gherardini - il nostro progetto, come donne di Coldiretti, è quello di coniugare in forma responsabile attività produttiva e servizi alla persona, visione imprenditoriale e progetti di filiera, ragioni private e bene comune, mettendo a sistema le esperienze delle imprenditrici agricole sul territorio italiano."