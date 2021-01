Raccolta di indumenti per i campi profughi, il Pd: "Grande successo, già riempiti tutti gli spazi”

"Desideriamo innanzitutto ringraziare il grande cuore delle tantissime persone che, in questi giorni, hanno raccolto coperte e indumenti invernali in grandissime quantità. L’iniziativa ha avuto un successo che è andato al di là delle più rosee aspettative. Con i materiali raccolti nella mattinata odierna sono già pieni gli spazi messi a disposizione dai Circoli Pd di via Gramsci e della Madonnina, ma anche quelli ricavati nell’area di Ponte Alto. Abbiamo quindi deciso di fermare anzitempo la raccolta: domani le sedi citate non raccoglieranno più altri materiali. Ci dispiace perché singoli, famiglie e associazioni si sono mossi con sincero trasporto per aiutare chi si trova in grandi difficoltà, ma i materiali raccolti sono sufficienti per garantire i trasporti che abbiamo organizzato e anche per sostenere alcune delle associazioni locali che si occupano delle persone più disagiate. Grazie ancora a tutti per il grande impegno che hanno dimostrato”.

Lo rendono noto i circoli del Pd di Modena, a seguito dell'iniziativa benefica “Una coperta che scalda il cuore”. In collaborazione con l’associazione locale Alkemia, che ha già un proprio contatto in loco, verrà quindi inviato un carico di coperte e abiti invernali al campo di Lipa.