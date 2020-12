La Croce Rossa e il rugby modenese raccolgono 4 tonnellate di generi alimentari

La meta più bella dell’anno, dopo un’azione corale di tutto il rugby modenese a sostegno della Croce Rossa. Questa è stata la raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa, che ha visto coinvolta la famiglia allargata della pallaovale modenese. Oltre 4 tonnellate di generi alimentari e prodotti per l’igiene sono stati consegnati al comitato di Modena della Croce Rossa, frutto della generosità di Modena Rugby 1965, Modena Rugby Veterans, Olimpia Rugby Vignola e Lanfranco Rugby.

La consegna ufficiale dei prodotti, destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, si è tenuta ieri a Collegarola, alla presenza del presidente del comitato modenese della CRI Carlo Meschiari e del presidente del Modena Rugby 1965 Enrico Freddi.

“Come Croce Rossa – commenta il presidente Meschiari – ringraziamo tutte le società di rugby che hanno risposto così generosamente alla nostra iniziativa. Ci sono tanti aspetti che condividiamo con questo sport, dall’aiuto reciproco alla promozione di sani stili di vita, siamo felici di questa collaborazione che permetterà di dare un po’ di sollievo a tante persone, in un momento speciale dell’anno come il Natale”.

Soddisfatto per il successo dell’iniziativa solidale anche il presidente del club biancoverdeblù Enrico Freddi: “Tutti si sono mobilitati per la causa, si può davvero dire che abbiamo vinto e lo abbiamo fatto insieme. È stata una collaborazione proficua e significativa, siamo noi che ringraziamo la Croce Rossa per averci dato l’opportunità di organizzare qualcosa di diverso e di contribuire a fare del bene: il rugby modenese ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza anche fuori dal rettangolo di gioco”.