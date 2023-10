Raccolta differenziata. A Savignano aperta la Casa Smeraldo di Hera

Parte anche a Savignano sul Panaro la trasformazione dei servizi ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, come richiesto a livello europeo: si adotterà il sistema di raccolta porta a porta integrale in tutto il territorio comunale. Saranno quindi rimossi i cassonetti stradali e tutte le frazioni di rifiuto dovranno essere esposte davanti alle abitazioni, secondo un calendario ben preciso, per premetterne il ritiro da parte degli operatori.

Il nuovo sistema sarà introdotto gradualmente, iniziando dalle aree rurali il 23 ottobre, per poi essere esteso ai quartieri residenziali, centro e Zai (zone artigianali industriali). A questo proposito stamattina in via Claudia 4024 a Savignano è stata aperta la Casa Smeraldo: si tratta di uno sportello in cui i cittadini, oltre a chiedere informazioni sul nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, potranno ritirare il kit per fare correttamente la raccolta differenziata.

Ritiro e contenuto del kit

Nella lettera spedita dal Gruppo Hera a tutte le utenze, al fine di agevolare la consegna dei kit ed evitare code, i cittadini troveranno un appuntamento con indicato giorno e fascia oraria per il ritiro del materiale presso la Casa Smeraldo. Le utenze che non potranno rispettare l’appuntamento potranno comunque ritirare la dotazione fino al 4 novembre nei giorni e negli orari di apertura (dal lunedì al sabato 8.30-12.30/14.30-18.30, escluso l’1 novembre).

Il kit è composto da tre contenitori per organico, vetro e indifferenziato e comprende anche i sacchi per carta, plastica e organico oltre alla Carta Smeraldo per accedere ai centri di raccolta. A ogni utente saranno inoltre consegnati il calendario per esporre i rifiuti in base alla zona di residenza e la guida alla raccolta differenziata. Nel comune sarà attivata anche la raccolta di sfalci e ramaglie che vanno conferiti esponendo un contenitore proprio (secchio massimo da 50 litri o 10 chili ) nella giornata di raccolta dell’organico. Solo chi possiede un giardino di almeno 150 metri quadrati può richiedere tramite il numero verde 800.999.500 un bidone carrellato da 240 litri che va esposto dal cittadino nella giornata dedicata a sfalci e ramaglie.

Gli infopoint nelle domeniche di ottobre

Per agevolare i cittadini, sono stati organizzati nelle frazioni di Savignano quattro punti informativi extra nei quali gli utenti potranno anche ritirare il kit per la nuova raccolta differenziata. Saranno operativi tutte le domeniche del mese dalle ore 9 alle ore 13 (in caso di pioggia ci si potrà recare alla Casa Smeraldo). Ecco l’elenco:

8 ottobre a Mulino presso scuola dell'infanzia Puglisi di via Marchi

15 ottobre a Formica nel cortile scuola primaria Frank di via Po

22 ottobre a Magazzino in piazza Don Sturzo

29 ottobre a Garofano al parco XXV aprile