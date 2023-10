Raccolta differenziata: dove ritirare sacchi e kit nel distretto ceramico

I cittadini di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano hanno una possibilità in più per rifornirsi delle dotazioni per la nuova raccolta differenziata. E’ iniziata infatti la distribuzione dei sacchi (gialli e azzurri) anche presso gli sportelli clienti del Gruppo Hera.

Gli utenti potranno così scegliere se ritirare il materiale nelle stazioni ecologiche, dove la distribuzione rimane attiva in giornate dedicate, oppure nello sportello clienti Hera del proprio Comune di residenza (i cittadini di Fiorano dovranno recarsi a Sassuolo). In ogni caso si consiglia di portare con sé la Carta Smeraldo.

Chi non lo avesse ancora fatto, allo sportello clienti può ritirare anche il primo kit completo di tutto il materiale necessario per separare correttamente i rifiuti.

L’iniziativa, concordata dalla multiutility con le amministrazioni comunali, è stata pensata per rendere più agevole la distribuzione dei sacchi e dei kit, andando incontro alle esigenze dei cittadini il cui impegno nella raccolta differenziata sta dando ottimi risultati, sia in termini quantitativi sia sotto il profilo della qualità del materiale avviato al riciclo.

Nei quattro comuni del distretto ceramico, infatti, la percentuale di differenziata ha raggiunto numeri molto alti e le amministrazioni interessate per prime dalla trasformazione superano già l’obiettivo regionale dell’84%.

Gli sportelli clienti osservano i seguenti orari:

Formigine: Piazza Tricolore 14, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30; venerdì dalle 14.30 alle 17.00; sabato dalle 8.00 alle 12.30

Maranello: Via Stradi 57, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30

Sassuolo: via Adda 52, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.30; mercoledì dalle 8.00 alle 16.00.

Stazioni ecologiche, ecco quando è possibile richiedere le dotazioni: