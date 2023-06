Raccolta differenziata: lunedì 5 giugno parte il porta a porta in zona musicisti

Continua la graduale estensione dei nuovi servizi ambientali nel Quartiere 2 di Modena. Dopo la zona di San Lazzaro/Modena Est (partita la scorsa settimana), da lunedì 5 giugno la raccolta domiciliare plastica/lattine e carta/cartone arriverà anche in zona musicisti; dunque, nelle strade comprese nel perimetro delimitato da via Ciro Menotti a ovest, via Emilia Est a sud, via Divisione Acqui a nord e via Perosi a est. Nella mappa di dettaglio allegata, è possibile visualizzare il dettaglio delle zone del Quartiere 2 che da lunedì 5 saranno servite dal porta a porta per le due tipologie di materiali.

Il calendario: lunedì 5 sera fuori i sacchi carta/cartone, martedì 6 plastica/lattine

Il calendario dei ritiri sarà il medesimo della zona San Lazzaro/Modena Est già partita la scorsa settimana (calendario azzurro residenziale, in consegna con il kit presso le Case Smeraldo). Dunque, anche per la zona musicisti lunedì 5 giugno sera i residenti dovranno esporre, nei pressi del proprio civico, sulla pubblica via, il sacco azzurro di carta/cartone, che sarà ritirato martedì 6 mattina dagli operatori. Martedì 6 sera invece, occorrerà esporre il sacco giallo di plastica/lattine, che sarà ritirato mercoledì 7 mattina.

Per un’operatività ottimale del servizio e per tutelare il decoro della città è assolutamente necessario che l’esposizione avvenga nelle ore serali del giorno di esposizione o nelle primissime ore del giorno di ritiro (al più tardi entro le 6:00 del mattino).

Le modalità della nuova raccolta differenziata

Come noto, la nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalci/potature) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo, presente nel kit ritirabile presso le Case Smeraldo.

Nelle prossime settimane, con gradualità, la sostituzione dei cassonetti stradali

I cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore. Questo per consentire ai residenti di prendere confidenza con il nuovo strumento e lasciare ulteriore tempo a eventuali ritardatari per ritirare il kit con la Carta Smeraldo.

Il momento di apertura attraverso carta sarà accompagnato dalla presenza presso le isole di tutor Hera che illustreranno a chi conferisce il rifiuto il corretto utilizzo di card e cassonetto.

Per avere il Kit di raccolta è necessaria una posizione TARI attiva

A questo proposito si ricorda che il kit per la nuova raccolta differenziata (comprensivo anche di Carta Smeraldo) è ritirabile solo dai residenti titolari (o delegati) di una posizione TARI. Chi non ne fosse dotato, dovrà necessariamente regolarizzare la propria posizione attraverso il Servizio Clienti Hera (numeri verdi 800.999.500, per utenze domestiche e 800.999.700 per utenze non domestiche).

Intanto continua la capillare comunicazione di prossimità messa in campo da Hera per accompagnare la transizione verso la nuova modalità di raccolta.

E’ operativa dalla scorsa settimana la Casa Smeraldo nella galleria adiacente al supermercato Aldi di via Canaletto, presso l’edificio R-Nord. Il punto si affianca alle Case Smeraldo già presenti presso la sede Hera di via Razzaboni 80 e all’interno del mercato Albinelli, ed è l’unico aperto anche la domenica (9:00 – 12:30). Proseguono poi l’attività sul territorio del Quartiere 2. Da un lato, i gazebo presso i supermercati: lunedì mattina Eurospar di via Nonantolana, giovedì e venerdì mattina I Portali in via Divisione Acqui. Dall’altro, c’è l’infopoint itinerante che ogni giorno, sabato e domenica compresi, gira fra alcuni punti in cui, in determinati momenti della giornata, si possono concentrare persone. Ad esempio, di fronte alle farmacie, nei ritrovi delle polisportive, all’uscita delle scuole o nei parchi del quartiere.

Si ricorda che è sempre attivo il canale dedicato di supporto tecnico per l’avvio dei nuovi servizi ambientali in città. Per informazioni specifiche sui servizi, richieste servizi e contenitori e sopralluoghi si può scrivere ai seguenti indirizzi mail: casasmeraldo.centro@gmail.com, (per i residenti Quartiere 1), casasmeraldo.quartieri@gmail.com (per i residenti di tutto il comune di Modena). E’ anche possibile chiamare i numeri di Casa Smeraldo 320.5762417 o 320.8041532 (dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a sabato).