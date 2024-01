Raccolta Differenziata: Montefiorino, Frassinoro e Palagano hanno superato l'obiettivo regionale

La raccolta differenziata nei comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano è più che raddoppiata. Da quando è stata avviata, nell’estate scorsa, la riorganizzazione dei servizi ambientali nella zona “montagna ovest”, la percentuale di differenziata nei tre territori serviti dal Gruppo Hera ha raggiunto il 71,7% a Frassinoro, il 71,9% a Montefiorino e il 76% a Palagano (dati relativi al mese di novembre 2023), ben oltre la soglia del 67% posta dalla Regione Emilia Romagna per i comuni montani.

Nei giorni scorsi i tre sindaci hanno incontrato personale della multiutility per fare il punto della situazione, affrontare insieme alcune criticità e migliorare gli aspetti segnalati da cittadini e imprenditori. In particolare:

Incrementare, ove necessario, la frequenza di svuotamento dei cassonetti, soprattutto quelli della raccolta differenziata (carta, plastica e vetro).

Verificare il corretto funzionamento del dispositivo di apertura a tessera del cassonetto dell’indifferenziata e ancorare in alcuni punti i bidoni dell’organico.

Sollecitare il ritiro delle tessere ancora in giacenza e potenziare la comunicazione sul corretto conferimento dei rifiuti.

Valutare con i comuni eventuali servizi integrativi in base alle esigenze delle attività produttive.

Incrementare i punti di raccolta nelle zone rurali e, contestualmente, verificare le dotazioni delle singole batterie per razionalizzare il numero dei cassonetti, con particolare riferimento a quelli degli sfalci, utilizzati impropriamente per conferire il rifiuto indifferenziato.

Terminata la fase di messa a punto del servizio di raccolta si affronterà infine la riqualificazione delle piazzole per migliorare il decoro urbano.

Hera esaminerà le richieste di amministratori e cittadini, il cui impegno si è tradotto in una performance d’eccellenza, considerando che fino a pochi mesi fa in questi territori la quota di differenziata si attestava in media poco oltre il 30%. I sindaci e il Gruppo Hera ringraziano quindi i cittadini per l’impegno profuso nel differenziare bene i rifiuti: il nuovo sistema di raccolta mira non solo ad aumentare la quantità di materiale da avviare al riciclo, ma anche la qualità e il risparmio.

Dove ritirare il kit e come funziona la raccolta stradale

In montagna la raccolta è stradale: i cassonetti per la raccolta differenziata sono ad accesso libero e dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo il cassonetto dell’indifferenziato si apre con la Carta Smeraldo, utile anche per accedere alla stazione ecologica.

Proprio alle stazioni ecologiche, chi non l’avesse ancora fatto, può ritirare il kit con la tessera, i sacchi per conferire l’organico e la pattumella areata da posizionare sotto il lavello della cucina. Di seguito giorni e orari in cui è attivo il servizio:

Frassinoro , sabato dalle 9 alle 12 in via Primo Maggio

, sabato dalle 9 alle 12 in via Primo Maggio Montefiorino , mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 in via Statale 486 (Casa Volpe)

, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 in via Statale 486 (Casa Volpe) Palagano, sabato dalle 14 alle 17 in via Provinciale 24 (Costrignano)

I proprietari di seconde case possono ritirare le dotazioni anche a Modena

Si ricorda ai proprietari di seconde case in Appennino che si possono ritirare le dotazioni anche presso la Casa Smeraldo di Modena, in via Razzaboni 80. Solo il titolare di un contratto Tari può ritirare il kit, in alternativa può farlo una persona delegata utilizzando il modulo in calce alla lettera ricevuta da tutti gli utenti e un documento di identità del delegante.