Il porta-a-porta arriva alla Sacca e in viale Gramsci, test cruciale per Hera

Continua la graduale estensione dei nuovi servizi ambientali nel Quartiere 2 di Modena. Dopo la zona di San Lazzaro/Modena Est e Musicisti, lunedì 12 giugno saranno Sacca e zona di viale Gramsci a partire con la raccolta domiciliare di plastica/lattine e carta/cartone. Indicativamente, il perimetro dell’area interessata è quello compreso fra la tangenziale a nord, le vie Albareto e Due Canali a est, via Levi Montalcini e Pico della Mirandola a sud, con l’esclusione delle aree industriali.

Si tratta chiaramente di un'area cruciale, vista l'elevata densità abitativa e la presenza di grandi edifici residenziali. Un test importante per il nuovo sistema, che è di fatto uno degli ultimi tasselli della transizione.

Escluse invece al momento Crocetta, Torrenova e Santa Caterina, in partenza lunedì 19 giugno. Nella mappa allegata, è possibile visualizzare il dettaglio delle zone servite da lunedì 12 con il porta a porta per le due tipologie di materiali.

Il calendario e le nuove modalità

Il calendario dei ritiri per la zona è quello “giallo residenziale”, già consegnato con il kit della raccolta differenziata a tutte le utenze. Dunque, mercoledì mattina è previsto il ritiro del sacco azzurro di carta e cartone, mentre venerdì quello giallo di plastica e lattine. L’esposizione andrà fatta la sera precedente il giorno di raccolta.

Dunque, per partire con il piede giusto i residenti di Sacca e zona Gramsci dovranno esporre martedì 13 sera il sacco di carta/cartone e giovedì 15 quello giallo di plastica/lattine.

Come noto, la nuova modalità di raccolta differenziata prevede il ritiro domiciliare settimanale di carta e plastica all’interno di appositi sacchetti, mentre per le altre tipologie di rifiuto (indifferenziato residuo, organico, vetro e sfalci/potature) rimarranno attivi i cassonetti stradali, con la novità però dell’apertura dei cassonetti dell’indifferenziato attraverso la smart card denominata Carta Smeraldo, presente nel kit ritirabile presso le Case Smeraldo.

Arrivano i cassonetti smart, sostituzioni graduali

Come nelle altre zone della città i cassonetti stradali previsti dal nuovo servizio saranno posati, in sostituzione di quelli esistenti, a partire dalla prossima settimana, con una progressione che durerà alcune settimane. Inizialmente, i nuovi contenitori dell’indifferenziato saranno apribili liberamente, senza necessità di avvicinare la Carta Smeraldo al lettore. Questo per consentire ai residenti di prendere confidenza con il nuovo strumento e lasciare ulteriore tempo a eventuali ritardatari per ritirare il kit con la Carta Smeraldo.

Il momento di apertura attraverso carta sarà accompagnato dalla presenza presso le isole di tutor Hera che illustreranno a chi conferisce il rifiuto il corretto utilizzo di card e cassonetto.

A questo proposito si ricorda che il kit per la nuova raccolta differenziata (comprensivo anche di Carta Smeraldo) è ritirabile solo dai titolari (o delegati) di una posizione TARI. Chi non ne fosse dotato, dovrà necessariamente regolarizzare la propria posizione attraverso il Servizio Clienti Hera (numeri verdi 800.999.500, per utenze domestiche e 800.999.700 per utenze non domestiche).

Il supporto tecnico remoto di Casa Smeraldo: mail e telefonico

Si ricorda che è sempre attivo il canale dedicato di supporto tecnico per l’avvio dei nuovi servizi ambientali in città. Per informazioni specifiche sui servizi, richieste servizi e contenitori e sopralluoghi si può scrivere ai seguenti indirizzi mail: casasmeraldo.centro@gmail.com, (per i residenti Quartiere 1), casasmeraldo.quartieri@gmail.com (per i residenti di tutto il comune di Modena). E’ anche possibile chiamare i numeri di Casa Smeraldo 320.5762417 o 320.8041532 (dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a sabato).