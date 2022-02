Morta a 21 anni mentre consegnava pizze, raccolta fondi dei compagni di università

Domenica scorsa, intorno alle 20, ha perso la vita Elisa Russo, 21enne di Reggio Emilia. La ragazza è stata vittima di un fatale incidente mentre si trovava a bordo della Fiat Punto della pizzeria d'asporto per la quale lavorava: dopo aver perso il controllo del mezzo, si è capottata, riportando un grave trauma cranico e morendo di fatto sul colpo. E' accaduto nelle campagne reggiane, nei pressi di San Bartolomeo, mentre la giovane stava effettuando una consegna a domicilio.

Un lavoro serale che Elisa portava avanti con lo scopo di pagarsi gli studi: era infatti iscritta al corso di Giurisprudenza Unimore e frequentava regolarmente il Dipartimento in centro a Modena. In queste ore, in occasione del funerale xhe si svolge oggi, alcuni colleghi di corso della 21enne hanno voluto organizzare una raccolta fondi online, sulla piattaforma GoFundMe.

“Elena - scrive l’organizzatore della campagna, Alex Falcone - era anche studentessa del dipartimento di giurisprudenza a Modena, e noi in qualità di colleghi di corso, vorremmo dedicarle un momento commemorativo nel dipartimento stesso. La raccolta fondi - si legge - serve per comprare una corona di fiori in suo ricordo, da mostrare, durante il giorno commemorativo (9 Febbraio) e delle candele, il resto dei fondi raccolti verrà destinato alla famiglia”.