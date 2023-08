Francesco, una raccolta fondi per l'operazione salvavita in America

"Cari amici, colleghi e sostenitori. Mi chiamo Gabriella e vi scrivo con il cuore pesante. Cerchiamo disperatamente il vostro sostegno per raccogliere fondi per le spese mediche urgenti di mio marito". Si apre così l'appello di Gabriella Gallo su GoFundMe.

Francesco e Gabriella sono una coppia di coniugi residenti a Modena. La loro vita però, cambia per sempre quando a Francesco viene diagnosticata una rara malformazione al cervello, la Arnold Chiari, che gli causa una Siringomielia.

Nel 2013 Francesco viene sottoposto ad un urgente e critico intervento chirurgico al cervello, che lo porta ad un'iniziale stabilizzazione delle sue condizioni. "Sembrava avessimo compiuto un enorme passo avanti verso la conquista della malattia" racconta Gabriella, "ma ci sbagliavamo”. Di lì a poco infatti, le condizioni di Francesco subiscono un grave peggioramento. I muscoli si indeboliscono, e la spina dorsale si curva causandogli una parziale tetraplegia. Oggi la sindrome "sta progredendo ad un ritmo allarmante" spiega Gabriella, "semplici movimenti, che noi diamo per scontato, sono diventati sfide insormontabili. La disabilità lo ha privato della possibilità di lavorare, fare una passeggiata e godersi la vita".

La prognosi dei medici non è favorevole: "ci hanno detto che non c'è più niente da fare", racconta la moglie, "ma ci siamo rifiutati di accettare questa diagnosi”. Da qui è iniziata la ricerca, che li ha condotti dall'altra parte del mondo: "il destino ci ha portati a un neurochirurgo di New York (USA) che conosce l'equipe medica che ha eseguito il primo intervento di Francesco. Ci ha offerto un barlume di speranza”.

L'unica speranza di Francesco, è quindi di ricevere le cure negli Stati Uniti. Questo però ha un costo estremamente elevato: "l'ospedale e il medico consultato a New York hanno preventivato l’imponente cifra di 220mila dollari che coprirebbe esami, interventi chirurgici e ricovero, di cui 190mila richiesti in anticipo prima dell'intervento chirurgico" afferma Gabriella, nonostante questa sia "una somma al di là delle nostre possibilità".

I coniugi si ritrovano "ad avere un disperato bisogno di assistenza finanziaria per trasformare in realtà questo intervento salvavita”, e per questo motivo hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per cercare supporto. Alla campagna, che è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/ GoFundFrancesco, si può contribuire liberamente e nella misura che si ritiene più opportuna.