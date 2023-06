"Aiutaci a vedere", al Borgogioioso di Carpi prende il via la raccolta di occhiali usati

Il Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi, in collaborazione con il progetto “Aiutaci a vedere” promosso dai Lions Clubs International, organizza dal 1° luglio, e fino a giugno 2024, la raccolta con finalità benefiche di occhiali usati. Presso la postazione allestita in galleria sarà possibile donare i vecchi occhiali non più utilizzati o non più adeguati. Una volta raccolti saranno portati al centro smistamento di Milano dove verranno sistemati, riadattati e sanificati per poi essere spediti nei Paesi richiedenti principalmente in quelli del Terzo Mondo.



Il progetto è nato nel 2004 su iniziativa del Lions la cui missione è dare supporto al territorio tramite servizi gratuiti col fine di migliorare la salute ed il benessere delle persone. Considerata la grande richiesta di occhiali usati, proveniente da tutte le parti del mondo, il Lions ha promosso un progetto di sensibilizzazione per donare i vecchi occhiali dimenticati nel cassetto non più adatti ai propri occhi. Inoltre, grazie all'impegno e al sostegno economico dei Lions Clubs il centro di raccolta si è attrezzato con un magazzino ricevimento e spedizione occhiali, un laboratorio dove gli occhiali vengono sanificati e rimessi a nuovo e una segreteria organizzativa per la spedizione degli occhiali in tutti i Paesi del mondo.

