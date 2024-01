Raccolta differenziata, a Castelnuovo Rangone parte il porta-a-porta integrale

Parte anche a Castelnuovo Rangone la trasformazione dei servizi di raccolta rifiuti, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. Come in altri comuni delle Terre di Castelli, anche qui si adotterà il sistema di raccolta porta a porta integrale in tutto il territorio comunale. Saranno quindi rimossi i cassonetti stradali e tutte le frazioni di rifiuto dovranno essere esposte davanti alle abitazioni la sera precedente il giorno di raccolta e senza creare intralcio. E’ fondamentale rispettare il calendario in dotazione agli utenti, in modo che gli operatori incaricati dal Gruppo Hera possano ritirare in modo efficace tutti i rifiuti.

Il nuovo sistema sarà introdotto gradualmente dal 22 gennaio, a partire dalla zona artigianale industriale (Zai), per poi essere esteso nelle settimane successive al forese, ai quartieri residenziali e al centro.

Alla Casa Smeraldo per ritirare i kit

I kit dovranno essere ritirati dagli utenti recandosi alle Case Smeraldo: quella allestita alla polisportiva di via Ciro Bisi sarà attiva dall’8 gennaio all’11 febbraio, mentre quella di Montale sarà operativa presso il centro civico in via Zenzalose dal 15 gennaio al 4 febbraio.

Entrambe saranno aperte dal lunedì al sabato (8.30-12.30/14.30-18.30) e la domenica mattina (8.30-12.30).

Nella lettera spedita dal Gruppo Hera a tutte le utenze, al fine di agevolare la consegna dei kit ed evitare code, i cittadini troveranno un appuntamento con indicato giorno e fascia oraria per il ritiro del materiale presso la Casa Smeraldo di riferimento. Le utenze che non potranno rispettare l’appuntamento potranno comunque ritirare la dotazione nei giorni e negli orari di apertura.

Oltre a ritirare le dotazioni, presso le Case Smeraldo i cittadini potranno anche chiedere informazioni sul nuovo sistema di conferimento dei rifiuti.

Si ricorda poi che nel territorio comunale, in via Case Bruciate a Castelnuovo e in via Sciascia a Montale, sono operativi i due centri di raccolta in cui i cittadini possono conferire sia i rifiuti non compresi nella raccolta porta a porta sia gli ingombranti. In particolare, per il materiale ingombrante è previsto un servizio di ritiro a domicilio chiamando il numero verde 800.999.500 oppure prenotando un appuntamento attraverso l’app Il Rifiutologo.

Cosa c’è nel kit

La dotazione è composta da tre contenitori per organico, vetro e indifferenziato e comprende anche i sacchi per carta, plastica e organico, oltre alla Carta Smeraldo per accedere ai centri di raccolta. A ogni utente saranno inoltre consegnati il calendario per esporre i rifiuti in base alla zona di residenza e la guida alla raccolta differenziata.

Nel comune sarà attivata anche la raccolta di sfalci e ramaglie che vanno conferiti esponendo un contenitore proprio (secchio massimo da 50 litri o 10 chili ) nella giornata di raccolta dell’organico. Solo chi possiede un giardino di almeno 150 metri quadrati può richiedere, tramite il numero verde 800.999.500, un bidone carrellato da 240 litri che va esposto dal cittadino nella giornata dedicata a sfalci e ramaglie.