Raccolta porta a porta per Natale e Capodanno, come funziona a Modena

In occasione delle festività la raccolta differenziata non si ferma. Il Gruppo Hera fa sapere infatti che, solo nelle giornate di Natale e Capodanno, e quindi solo nelle zone in cui il ritiro avviene di lunedì, il calendario della raccolta porta a porta nei territori serviti subirà alcune modifiche.

In generale, durante le feste gli svuotamenti dei contenitori stradali saranno aumentati, mentre i servizi ambientali (spazzamento e raccolta) saranno potenziati sia in occasione delle manifestazioni di Natale sia durante e dopo i festeggiamenti di Capodanno.

Si ricorda che i centri di raccolta saranno chiusi il 25 e 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio.

Nel capoluogo ritiri porta a porta garantiti in tutte le zone

A Modena, come annunciato nei calendari già in possesso degli utenti, lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio il servizio di raccolta a domicilio sarà modificato e, dove sarà sospeso, verrà comunque garantito nei giorni precedenti o successivi.

In particolare, il ritiro della carta nelle zone residenziali a calendario rosso sarà anticipato a sabato 23 e sabato 30 dicembre, quindi i cittadini dovranno esporre solo i sacchi azzurri il venerdì dalle 19 alle 23.

Nell’area forese nord la carta sarà ritirata venerdì 22 e sabato 30 come indicato sul nuovo calendario ricevuto, mentre la raccolta sarà anticipata anche nell’area forese sud dove avverrà sabato 23 e venerdì 29 dicembre.

Per chi abita nella zona contraddistinta dal colore verde e quindi nelle frazioni, a differenza di quanto comunicato sul calendario, la raccolta non sarà annullata ma, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, verrà posticipata a martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio.

Fuori dal centro storico, le raccolte relative alle utenze non domestiche di vetro, organico e plastica sono garantite sia il giorno di Natale sia il giorno di Capodanno.

Come funziona la raccolta durante le feste in centro storico a Modena

Anche per le attività commerciali del centro il giorno di Natale e il 1° gennaio sono garantiti tutti i servizi di raccolta (vetro, organico, plastica, cartone).

Per quanto riguarda i residenti del centro storico che il lunedì espongono i rifiuti (organico e vetro) sul suolo pubblico i servizi di raccolta sono confermati il 25 dicembre e il 1° gennaio con esposizione sempre dalle 6 alle 8.30. Gli svuotamenti negli androni dei palazzi saranno invece posticipati al 26 dicembre e al 2 gennaio con esposizione la sera precedente.

Per conferimenti extra disponibili i contenitori Eco Smarty ed Eco Self

Si ricorda che, in caso sia necessario conferire carta e plastica in giornate diverse da quelle previste dalla raccolta porta a porta, è possibile utilizzare i cassonetti apribili con carta Smeraldo Eco Smarty attivi h24 in sei zone strategiche della città (in strada Vaciglio e nelle vie Monviso, IX Gennaio, Domenico Riccio, don Pasquino Fiorenzi e Cattaneo ) e le Aree Self che si trovano nei pressi dei centri di raccolta, accessibili nei giorni e negli orari di apertura degli stessi.

Anche in provincia la raccolta non si ferma, ecco le novità

Anche in provincia, nei territori serviti dal Gruppo Hera, i servizi di raccolta porta a porta di Natale e Capodanno non verranno sospesi ma subiranno le variazioni (anticipi o posticipi) già riportate nei calendari in possesso degli utenti.

In alcuni comuni, invece, sono previste variazioni rispetto a quanto comunicato nei calendari e i cittadini sono già stati avvisati.

In particolare a Vignola, nelle zone residenziali contraddistinte dai colori verde e grigio, la raccolta della plastica inizialmente prevista martedì 26 dicembre sarà anticipata a sabato 23 così come quella di Capodanno che sarà effettuata il 30 dicembre anziché il primo gennaio.

A Savignano sul Panaro , nei quartieri in cui vige il calendario rosso, la raccolta dell’organico slitta da sabato 23 a martedì 26 dicembre e da sabato 30 a martedì 2 gennaio. La raccolta della carta di martedì 26 dicembre verrà anticipata a sabato 23, mentre il ritiro del vetro sarà effettuato sabato 30 anziché martedì 2 gennaio. Nella zona a calendario giallo, invece, il vetro sarà raccolto sabato 23 dicembre anziché martedì 26; l’organico slitta da sabato 23 dicembre a martedì 26 e da sabato 30 dicembre a martedì 2 gennaio; mentre la carta sarà raccolta sabato 30 dicembre anziché martedì 2 Gennaio

A Castelnuovo, nella zona industriale e artigianale (Zai) e in centro storico il ritiro dell’organico sarà effettuato il 26 dicembre anziché il giorno di Natale.