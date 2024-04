Raccolta rifiuti RAEE: a Modena quasi 4 mila tonnellate in un anno

Secondo il Rapporto regionale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE - l’organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione e della gestione dei rifiuti tecnologici in Italia - nel 2023 l’Emilia Romagna ha raccolto 33.080 tonnellate di RAEE.

È importante precisare che i risultati presentati tengono conto sia della raccolta dei Sistemi Collettivi dei produttori di AEE sia dei quantitativi di RAEE raccolti dalla multiutility Gruppo HERA e avviati direttamente a corretto riciclo o preparazione per il riutilizzo presso un impianto di trattamento.

Rispetto al 2022, si tratta di un risultato in crescita del 2,8% in controtendenza con quello nazionale (-3,1%). L’Emilia Romagna è, infatti, una delle sei regioni italiane a registrare performance positive rispetto all’anno precedente, e insieme al Friuli Venezia Giulia le uniche del Nord Italia. L’effetto è che la regione sale dal terzo al secondo posto nella classifica nazionale.

A determinare la crescita dei volumi regionali contribuiscono quattro raccolte provinciali, prima tra tutte quella di Bologna che incrementa di oltre un quarto i suoi volumi di raccolta (+25,2%) per un totale di 10.819 tonnellate. Da sola la provincia avvia a corretto riciclo oltre un terzo della raccolta regionale. Molto più contenute le crescite di Rimini (+4,9%) la cui raccolta sale a 2.151 tonnellate, di Ferrara (+0,8%), che si attesta a 2.081 tonnellate, e di Modena, pressoché stabile (+0,3%) a 3.918 tonnellate.

In flessione invece le raccolte delle altre province. Peggio fanno quelle di Piacenza e di Reggio Emilia che perdono rispettivamente il -21,3 e il -20,2%, e che si traducono in 1.115 e in 3.186 tonnellate complessive. Molto più contenuti invece i cali delle raccolte delle province di Ravenna (-3,3%) che scende a 3.884 tonnellate, Forlì-Cesena (-3%), che si ferma a 3.218 tonnellate, e di Parma (-2,1%) che flette a 2.708 tonnellate.

Raccolta per raggruppamenti a Modena

Dall’analisi a livello di singoli raggruppamenti nei quali vengono suddivisi e raccolti i RAEE, emerge che la crescita dei volumi complessivi si deve all’incremento delle raccolte di quasi tutti i raggruppamenti, a partire da grandi bianchi (R2) che a Modena registrano un +3,7% con un 1.573 di tonnellate (la media regionale è del +17,8% per un totale di 14.003 tonnellate).

Segue sorgenti luminose (R5) che a Modena segna un +21,8% per un totale di 36 tonnellate (mentre la media regionale è di +14,6% per un totale di 220 tonnellate), piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4) con il +24,1% e 805 tonnellate ( in regione +7,5% per 6.573 tonnellate), e freddo e clima (R1) con il +8,4% per un totale di 1.003 tonnellate (in regione invece col +7,8% per 8.974 tonnellate complessive)

In forte flessione invece Tv e monitor (R3) il cui andamento è sui -25,3% e rispecchia quello regionale (-41,5%) e nazionale (-32,9%), ma che vanno letti come fisiologici.

Raccolta pro capite

Migliora anche la raccolta pro capite (+2,8%) che raggiunge i 7,48 kg per abitante, valore molto superiore alla media nazionale (5,92 kg/ab) che permette alla regione di passare dalla settima alla quinta posizione nel ranking complessivo.

Il primato della raccolta pro capite spetta di nuovo dopo un paio di anni alla provincia di Bologna con 10,70 kg/ab (+25,1%), terzo valore in assoluto più alto nella classifica nazionale.

Terzo posto per Forlì-Cesena con 8,23 kg/ab (-2,9%) che si distingue per una raccolta pro capite di grandi bianchi superiore alla media: oltre un kg in più a testa rispetto ai 2,07 kg/ab di dato medio nazionale. Sono superiori ai 6 kg/ab le raccolte pro capite di quattro province: Rimini con 6,40 kg/ab (+4,9%), Ferrara con 6,13 kg/ab (+0,8%), Reggio Emilia con 6,06 kg/ab (-20,3%) e Parma con 6,03 kg/ab (-2,2%). Al di sotto della media italiana, i valori di Modena con 5,58 kg/ab (-0,2%) e di Piacenza che si ferma addirittura a 3,93 kg/ab (-21,3%), tra i 20 peggiori piazzamenti a livello nazionale.

Raccolta per tipologia di siti

L’analisi della raccolta regionale dal punto di vista della rete infrastrutturale denota che oltre l’82% della raccolta regionale è effettuata presso i centri di raccolta comunali (CdR), il 17% presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione (LdR). L’andamento non è però lo stesso in tutte le province.

A Modena infatti di 75 siti di raccolta 55 sono Centri di raccolta comunali con il 92% della raccolta che viene svolta qui. Poi ci sono gli 11 “Luoghi di raggruppamento della distribuzione” che contano il 7,6% dell’incidenza della raccolta e infine lo 0,1% di altri servizi di ritiro.