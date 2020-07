RadioBruno Estate: controlli e sicurezza dentro e fuori la piazza

Rilevamento della temperatura, file ordinate in entrata e mascherine obbligatorie fino al posto assegnato. La macchina organizzativa del Radio Bruno Estate ha funzionato anche nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Alla piazza dove si svolgeva il concerto si accedeva solo da Corso Accademia Militare dove erano situati i controlli. Prima si controllava la validità del biglietto d’ingresso, poi si procedeva alla verifica della temperatura e una volta accertata che questa fosse nella norma gli addetti alla sicurezza controllavano, come di consueto agli eventi che richiamano un certo numero di spettatori, borse e zainetti.

Una volta entrati un servizio di hostess era incaricato di scortarti, sempre indossando la mascherina, al posto assegnato tramite percorsi a senso unico tra le file di sedie, poste a distanza, per evitare intoppi. Raggiunta la postazione acquistata ci si poteva togliere la mascherina e far partire il divertimento. Non era consentito alzarsi per ballare o spostarsi per vedere meglio l’artista

Il perimetro di Piazza Roma, come per gli altri anni era recintato e controllato dalle forze dell’ordine. Una piccola folla, correttamente munita di mascherine, si era comunque radunata all’esterno della piazza, sia nel piazzale San Giorgio, da cui non si vedeva il palco ma si poteva comunque udire chiaramente la musica, e sia intorno a piazzale San Domenico, zona in cui arrivavano gli artisti pronti ad esibirsi.

