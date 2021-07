Radio Bruno Estate, previste alcune modifiche alla viabilità

Alcune strade cittadine del centro storico saranno interessate da modifiche alla viabilità in occasione del Radio Bruno Estate, il doppio appuntamento musicale in programma nelle serate di lunedì 12 e mercoledì 14 luglio in piazza Roma, dove arriveranno quasi quaranta artisti di richiamo nazionale per l’esibizione in due serate di festa e spettacolo (i cui biglietti sono già soldout)

In particolare, come definito da un’ordinanza comunale, sarà attivato il divieto di sosta per i veicoli dalle ore 7 di lunedì 12 luglio all’1 di notte di martedì 13 e dalle 7 di mercoledì 14 all’1 di notte di giovedì 15 nelle vie Santa Margherita, Fonteraso, Farini e in largo San Giorgio e corso Accademia. In corso Vittorio Emanuele il divieto di sosta sarà attivo dalle 15 di lunedì 12 all’1 di notte di martedì 13 e dalle 15 di mercoledì 14 al’1 di notte di giovedì 15. In piazza Roma il divieto di sosta, nella zona compresa tra i civici 9 al 13, il divieto di sosta, già in vigore da venerdì 9 luglio, rimarrà attivo fino alle 8 di giovedì 15.

Inoltre, saranno interessati da provvedimenti di sospensione di circolazione stradale le vie Tre febbraio (dalle 8 del 12 all’1 del 13 e dalle 8 del 14 all’1 del 15) e Lovoleti (fino alle 15 del 15), corso Accademia (nel tratto da corso Canalgrande a piazza Roma; dalle 8 del 12 all’1 del 13 e dalle 8 del 14 all’1 del 15) e piazza Roma (fino alle 20 del 15). Mentre nelle vie Farini, Fonteraso, Santa Margherita, Campanella e Modenella sarà attiva la circolazione con doppio senso, anche in maniera alternata.

Infine, saranno collocati dissuasori stradali, attraverso la presenza di fittoni, all’altezza degli incroci stradali di via Taglio – largo San Giorgio – via Fonteraso; corso Cavour – via Tre febbraio; piazza Roma – via Tre febbraio; corso Accademia – corso Canalgrande; corso Accademia – via Santa Margherita; via Campanella – via Fonteraso; via Modonella – via Fonteraso. Tra i provvedimenti previsti dall’ordinanza, anche l’obbligo di direzione a destra in via Taglio – largo San Giorgio con uscita dei veicoli in via Farini.

La Polizia locale effettuerà controlli sul rispetto delle modifiche alla viabilità e nelle aree interessate dai divieti di sosta si procederà, anche in orario notturno, con le operazioni di rimozione dei veicoli eventualmente ancora presenti.