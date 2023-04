Raduno e tour modenese per le spider del Duetto Club Italia

Il Duetto Club Italia, dedicato alla vettura Alfa Romeo Spider, nota col soprannome di “Duetto”, è stato protagonista nel territorio modenese di un raduno nazionale con qualche presenza anche internazionale dalla Svizzera, all’insegna di quel turismo di qualità del motorismo storico che genera un indotto nazionale di due miliardi e mezzo di euro annui (di cui il 30% ha un valore turistico) e che porta i possessori dei veicoli storici a “scoprire territori”, partecipare a manifestazioni di settore, visitare bellezze artistiche e luoghi che rappresentano la cultura che li appassiona.

Il tour, organizzato e guidato dal Presidente Massimiliano Ferri con la collaborazione costante di IDEAS4U di Maja Argenziano (agenzia di marketing, comunicazione e organizzazione) è partito venerdì scorso, quando il gruppo composto da oltre quaranta equipaggi (circa 80 persone) è arrivato all’Hotel Arthur di Solignano, che è specializzato nella accoglienza del turismo dei motori; prima tappa “obbligata” ma anche desiderata presso il Museo Ferrari di Maranello e poi sosta in Piazza Libertà con incontro col Sindaco Luigi Zironi, aperitivo in uno dei locali della zona e poi cena luculliana al Ristorante Ca’ Bianca con tortelloni magistrali e in chiusura la imprescindibile zuppa inglese.

La mattina del sabato è stata dedicata alla visita guidata della mitica ed unica collezione Panini che racconta la straordinaria storia della Maserati e alla visita presso l’Acetaia di AcetoModena, con la spiegazione delle fasi di maturazione del prodotto ed una accurata degustazione. Visita veloce allo spaccio nuovo del Caseificio Bio Reggiani che si trova nelle adiacenze della Collezione Panini e poi arrivo nella meravigliosa Piazza Roma, con disposizione scenografica delle vetture davanti a Palazzo Ducale e incontro con l’Assessore Andrea Bosi che ha portato il saluto istituzionale della città. Pranzo all’aperto con tortellini (che sono stati definiti “straordinari” dai duettisti) presso Osteria Rossi, che accoglie ogni giorno decine di turisti e poi visita al sito Unesco e al centro storico, con shopping da MADE IN MODENA TRAVEL per l’acquisto di qualche memorabilia. La serata è stata trascorsa presso l’agriturismo Piccolo Mugnaio: menu emiliano con tante portate ma soprattutto una eccezionale tagliatella fatta a mano al ragù, cavallo di battaglia di tante rezdore.

La cena è stata arricchita dalla presenza di tre personaggi ospiti che hanno fatto la storia della Motor Valley e hanno ammaliato i presenti: Loris Bicocchi, noto collaudatore operativo In Bugatti con la EB110, sua storica esperienza di vita e ancora oggi per Lamborghini e non solo; Oliviero Pedrazzi, papà del motore V16 della Cizeta e Gianni Sighinolfi, massimo esperto delle Bugatti EB110, ancora oggi impegnato nella customer service mondiale per la vettura. I “duettisti” sono stati rapiti dagli straordinari racconti di questi tre tenori dei Motori e al termine della cena hanno fatto la fila per selfie e autografi addirittura direttamente sulle giacche sportive.

Nell’ultimo giorno di raduno il gruppo ha visitato lo splendido borgo di Castelvetro con sosta nella Piazza della “Dama” e poi visita alla Cantina e Collezione Giacobazzi a Nonantola, con pranzo incluso, acquisti presso lo store della Cantina e ritorno con la mitica bottiglia di Lambrusco “bollino oro” con l’immagine di Gilles Villeneuve nel bagagliaio della Duetto, che è stato riempito per il ritorno di eccellenze enogastronomiche modenesi. Il Club ha talmente apprezzato l’accoglienza e le caratteristiche del territorio modenese, che alcuni equipaggi si sono fermati un giorno in più e il Presidente coi soci sta già immaginando un probabile nuovo tour con tappe diverse nel 2024.