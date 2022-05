“Ragazze Digitali”, il progetto si estende anche a Modena

Ragazze Digitali è un Summer Camp gratuito e dedicato alle studentesse del III e IV anno delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarle all’informatica e alle tecnologie digitali in modo creativo e divertente. Nato nel 2013 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore e l’associazione EWMD (European Women Management Development), il progetto è cresciuto negli anni, arrivando a formare oltre 1000 ragazze.

Nell’ultimo anno il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la menzione all’interno del report della Commissione Europea She Figures 2021 quale iniziativa italiana di successo per il contrasto del digital gender gap e la presenza tra i finalisti per il Premio Nazionale per le Competenze Digitali di Repubblica Digitale, l'iniziativa strategica coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

L’edizione del 2022 porta grandi e positivi cambiamenti: il summer camp Ragazze Digitali sarà replicato in numerose altre sedi grazie alla collaborazione con università ed enti del territorio.

Unimore, con Regione Emilia-Romagna, ART-ER e Università di Bologna, si fa promotrice, con l’ulteriore collaborazione delle Università di Ferrara e di Parma, dell’estensione del progetto che prevede la realizzazione di Summer Camp di 3 settimane, dal 20 giugno all’8 luglio, nelle sedi di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Cesena e Ferrara. Ci sarà anche una edizione online rivolta alle ragazze che hanno difficoltà a raggiungere le sedi fisiche. Ogni summer camp è gratuito e ospiterà fino a 45 partecipanti, a cui permetterà di sviluppare competenze digitali, apprendendo le basi del pensiero computazionale attraverso attività interattive e lavoro di gruppo.

L’edizione di Modena sarà ospitata presso la Fondazione Marco Biagi e vedrà le ragazze impegnate nello sviluppo di videogiochi in Python, mentre a Reggio Emilia il summer camp si terrà presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, dove le partecipanti si cimenteranno con la realizzazione di robot antropomorfi basati su Arduino e comandati da app su smartphone.

A partire dal 2022 il summer camp verrà attivato anche nella città di Mantova, dove Unimore è presente dal 2018 con il corso di laurea in Ingegneria Informatica realizzato in collaborazione con la Fondazione UniverMantova. Il summer camp, organizzato da PromoImpresa - Borsa Merci, Azienda speciale della Camera di commercio di Mantova in collaborazione con il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità (LTO) e con il nostro Ateneo, durerà due settimane dal 13 giugno al 24 giugno e si terrà presso la sede, recentemente inaugurata, di LTO Mantova.

“Dopo un lungo percorso che ha visto il progetto crescere nel tempo, l'estensione di Ragazze Digitali corona il nostro sogno iniziale di dare vita ad un format di summer camp replicabile in altre realtà”. – commenta la Prof.ssa Claudia Canali, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e responsabile scientifico del progetto per Unimore -. Siamo grati alla Regione, alle università e agli enti che con il loro supporto ci consentono di offrire questa importante opportunità a un numero molto maggiore di ragazze.

Informazioni e moduli per iscrizione per le sedi dell’Emilia Romagna e il Link con informazioni e moduli per iscrizione per la sede di Mantova