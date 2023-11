Ragazzi disabili e lavoro. Il mondo degli eventi e del catering si apre a tutti

Il Phi hotel Canalgrande fa da capofila per un importante progetto di inclusione che vedrà alcuni dei ragazzi delle associazioni di Aut Aut e Magicamente liberi entrare nel mondo del lavoro.

Il primo evento cui i ragazzi con disabilità saranno inseriti si svolgerà domenica 3 dicembre presso la prestigiosa location del Phi Hotel Canalgrande per un evento che, come altri passati sarà una collaborazione tra varie realtà del territorio che metteranno insieme una serata all'insegna di arte, con i quadri realizzati dai ragazzi di aut aut “Autoritratti e Monumenti di Modena”, musica con la maestra di pianoforte e consulente della salute ottimale, Paola Iommi, che accompagnerà la serata con una performance unica nel suo genere, spettacolo e moda grazie alla sfilata realizzata dai negozi locali.

I ragazzi fragili che parteciperanno all’evento saranno quindi inseriti come aiuto alla logistica e di supporto al catering affiancati da volontari e collaboratori per mettere alla prova le capacità di ognuno in un ambiente di lavoro impegnativo e frenetico come quello degli eventi.

“Il Phi Hotel Canalgrande, marchio della Xenia Spa SB, si distingue per il suo impegno costante nel sociale, collaborando attivamente con le associazioni locali, soprattutto nell'ambito della tutela ambientale e dei benefici per la comunità. – dichiara Angelo Labbate, Direttore Phi hotel Canalgrande- Inoltre, la società promuove internamente una cultura aziendale inclusiva, offrendo ai dipendenti opportunità di formazione attraverso corsi dedicati all'inclusione e alla promozione della parità di genere, garantendo così un ambiente lavorativo rispettoso e equo per tutti. A tal proposito Angelo Labbate, il direttore del Phi Hotel Canalgrande, ha dimostrato un forte impegno verso la causa dell'inclusione, stabilendo un rapido e naturale rapporto di collaborazione con l'associazione Aut Aut. Questa partnership è stata caratterizzata da un coinvolgimento personale e da una reciproca sintonia nella promozione degli obiettivi condivisi.”

Marco Prandini educatore e tecnico del laboratorio artistico di Autaut Modena aps dichiara: “Mostrare le opere d'arte create dai ragazzi durante la sfilata rappresenterà un'opportunità meravigliosa per esibire le loro abilità e la passione che hanno dedicato a questa attività. Dimostrerà la loro capacità di lavorare in gruppo, condividere strumenti artistici e dividere i compiti tra disegno, pittura e inchiostro per i soggetti realizzati. Inoltre, avere l'opportunità di collaborare con il servizio di catering per l'aperitivo e l'accoglienza degli ospiti servirà come formazione e introduzione al lavoro in un ambiente nuovo come l'Hotel”

“ L’Associazione Magicamente Liberi nasce proprio con l’intento di promuovere l’autonomia abitativa e lavorativa delle persone più fragili – dichiara Romana Rapini, presidente di Magicamente Liberi Aps- Da anni l’associazione gestisce un chiosco bar e un negozio per introdurre i ragazzi in un ambiente di lavoro e per questo siamo stati molto contenti di aderire a questo primo evento e a quelli successimi per implementare questi progetti. Per l’evento al Phi Hotel i nostri ragazzi affiancheranno il catering per il servizio dell’apericena. Sono molto entusiasti perché imparano a fare un mestiere importante e difficile e si sentono parte della collettività”

La serata che si terrà a partire dalle ore 18.00 presso il Phi Hotel Canalgrande a Modena, sarà suddivisa in tre momenti: una prima sfilata che vedrà anche la partecipazione dei ragazzi delle due associazioni e i loro quadri portati in passerella con la musica a fare da sfondo. Un secondo momento divulgativo con la docente di conservatorio Paola Iommi. Ed infine una sfilata conclusiva di abiti dei locali che aderiscono all’iniziativa. Per partecipare all’evento è necessario prenotare alla mail oppure al numero 3336608385. Il costo per l’evento è di 20€ con drink e degustazione dolci incluso.

La Musica come collante tra arte e salute

La serata vedrà anche la collaborazione con la maestra di Pianoforte Paola Iommi che sarà presente in una duplice veste: come musicista e come divulgatrice. Paola, maestra del conservatorio di Modena, durante tutto l’evento parteciperà come musicista tramite l’esecuzione di brani ispirati alle opere d’arte esposte e agli abiti che sfileranno nel momento della sfilata di moda.

“La musica si può trovare in ogni cosa che circonda- dichiara Paola Iommi- tutto può essere ricondotto a frequenze e quindi note. Opere d’arte o vestiti hanno colori, hanno campiture, linee esattamente come la musica. Per questo è possibile trascrivere in musica e in note il linguaggio simbolico. ” In un secondo momento dedicato dell’evento si parlerà poi anche di un progetto di benessere fisico dedicato non solo ai musicisti ma a tutti coloro che per lavoro rimangono troppo a lungo in una posizione non ottimale per la salute.

Numerosi anche i partner che collaboreranno alla serata, tra questi ci saranno: As Design Lab, Kreo Studio, Dreamcake by Daria, La Nuova Valleluna Viaggi, Marta Bridal airstylist, Jean Luis David Modena, Luisabel BeautyArtist, Beauty Premier Modena, Labeerinto, MeV Lab , Atzewi Dance Company, Y.E.S. Your Event Stage