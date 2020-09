Aggredito per rapina al parco, 16enne ferito di striscio con un coltello

Istanti di paura - per fortuna senza conseguenze fisiche - per un ragazzo modenese di 16 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi stava attraversando in bici il Parco Città di Londrina, l'area verde che corre parallela a viale Italia. Di ritorno in compagnia di un amico da una serata in centro storico, poco dopo l'una di notte il 16enne era in sella alla propria bicicletta quando è stato superato da un altro ciclista, che nel giro di pochi metri si è fermato e ha parcheggiato la sua bici.

Secondo quanto appreso, il malvivente avrebbe atteso il ragazzo sul suo percorso e poi gli avrebbe chiesto se aveva "da accendere", inducendolo così a fermare la bici. Il 16enne ha risposto di no e l'altro avrebbe estratto un coltello, puntandoglielo al petto e chiedendogli di consegnargli il telefono che aveva in mano.

Quando il rapinatore ha alzato il braccio avvicinando la lama, il ragazzo ha avuto la prontezza di girarsi di scatto e darsi alla fuga. Nel farlo ha riportato un taglio superficiale su un fianco. Abbandonata a terra la bici il giovane è fuggito verso viale Italia, dove due motociclisti di passaggio lo hanno aiutato. La vittima è poi stata raggiunta anche dall'amico, che aveva assistito a parte della scena ad alcuni metri di distanza trovandosi più avanti di lui sulla ciclabile.

Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato, seguita poi da un'ambulanza del 118, che ha accompagnato il 16enne al Pronto Soccorso per un rapido medicamento del taglio.

Il rapinatore è stato descritto come uno straniero giovane, probabilmente di origine nordafricana. Pur non essendo riuscito a rubare lo smartphone, è comunque fuggito in sella alla bici del ragazzo, lasciando nel parco quella con cui viaggiava prima e con la quale verosimilmente aveva seguito la vittima già da qualche tempo per valutare come agire. La Polizia sta svolgendo accertamenti.