Rappresentanti di lista ai seggi del 25 settembre, le segnalazioni in Comune

In vista delle elezioni Politiche di domenica 25 settembre (si vota dalle 7 alle 23) i delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali hanno tempo fino a giovedì 22 settembre per designare i propri rappresentanti di lista, cioè le persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto dei partiti.

Ogni lista per designare due rappresentanti presso ogni seggio, uno effettivo e uno supplente i quali non possono essere presenti contemporaneamente nello stesso seggio.

I rappresentanti di lista devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa circoscrizione Regione Emilia-Romagna per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio

La designazione del rappresentante di lista deve indicare se riguarda l'elezione del Senato o della Camera e deve essere fatta per iscritto, in carta libera, con firma autenticata.

Le designazioni possono essere presentate entro giovedì 22 settembre alla Segreteria generale di Piazza Grande (Ufficio Protocollo); entro lo stesso termine possono essere inviate anche tramite PEC all'indirizzo

Le designazioni possono essere presentate anche ai singoli presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 24 settembre (durante le operazioni di autenticazione delle schede) o entro le ore 7 di domenica 25 settembre. prima che abbiano inizio le operazioni di voto.