Arriva ‘readER’, la biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna con oltre 70mila ebook

Estesi al mondo della scuola i servizi digitali del sistema bibliotecario regionale. Il progetto, di durata triennale, promosso dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Lettera congiunta degli assessori e del vicedirettore dell’Usr ai presidi con l’invito alle scuole a aderire: da oggi gli istituti possono accreditarsi e dal 15 novembre il servizio sarà attivo per chi ne ha fatto richiesta

Prende il via il progetto ‘readER’, la biblioteca digitale per le scuole del territorio. Una piattaforma finanziata dalla Regione per tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che consentirà di accedere gratuitamente, 24 ore su 24, per sette giorni su sette, a una collezione di circa 70.000 ebook (ampliabile) dei più importanti editori italiani. Inoltre, per le scuole secondarie di II grado sarà a disposizione una amplissima selezione di quotidiani (oltre 7.000) da tutto il mondo.

Disponibili, inoltre, oltre 2 milioni di Open Educational Resources (OER) senza limiti, ossia materiali di diverso formato (audio, immagini, video) per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta.

Attraverso la piattaforma readER saranno quindi estesi al mondo della scuola i servizi digitali del sistema bibliotecario regionale.

Gli assessori regionali alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, alla Scuola, Paola Salomoni, e il vicedirettore dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma, hanno invitato le scuole a partecipare al progetto in una lettera congiunta inviata ai presidi. A partire da oggi, 7 ottobre, gli istituti scolastici potranno aderire all’iniziativa utilizzando la procedura predisposta dall’Ufficio scolastico regionale e dal 15 di novembre, per le scuole che ne avranno fatto richiesta, il servizio sarà attivo. In questo modo la Regione estende gratuitamente alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del territorio emiliano-romagnolo, i servizi digitali delle piattaforme utilizzate dalle biblioteche pubbliche del sistema regionale, con un profilo di servizio personalizzato.

Come accedere all'archivio

Anche le scuole già aderenti al servizio bibliotecario regionale avranno la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi offerti.

Per aderire i dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate potranno compilare un modulo checkpoint dedicato a partire dal 7 ottobre e fino al 7 novembre 2021. Il servizio sarà attivo dal 15 novembre 2021.

Per maggiori informazioni: