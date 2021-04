Record donazioni di sangue e plasma per l’Avis di Fiorano Modenese

Anche l’Avis di Fiorano Modenese si annette ai numeri da record che le donazioni raccolte, nella loro totalità, a livello provinciale hanno mostrato in riferimento al 2020. Se infatti in provincia si è arrivati a più di 56 mila donazioni, solo il nostro Comune ha visto 1391 persone pronte a donare, registrando un aumento di 143 unità (nel 2019 sono ammontate infatti a 1248). Si tratta di un assoluto primato per Fiorano Modenese, in quanto mai si era raggiunto un coinvolgimento di cittadini così alto.

In particolare, si è registrato un incremento da parte dei giovani, specialmente nella fascia d’età 25-40 anni. E anche la donazione di plasma ha visto un incremento assai maggiore in percentuale, se confrontato con periodi passati.

“Ho sempre pensato – afferma il Sindaco fioranese Francesco Tosi – che le belle notizie vadano divulgate, proprio perché le realtà positive rischiano nella comunicazione dei media di essere sommerse da quelle negative. Per fortuna esiste anche tanta buona volontà e tanto senso di solidarietà, specialmente in questo periodo particolarmente difficile. Che i donatori di sangue siano aumentati è una notizia, per me, da prima pagina. Un grazie sincero agli operatori dell’AVIS e a tutti i donatori, vecchi e nuovi. Anche questo è un segno di speranza per il futuro della nostra comunità”.