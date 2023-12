Prelievi del sangue annullati causa attacco hacker, parte il recupero

Dopo il completo ripristino dell’attività dei Punti prelievi di tutta la provincia, l’Azienda USL di Modena ha organizzato il recupero delle prestazioni di laboratorio non erogate nelle giornate successive all’attacco hacker ai sistemi informatici della sanità modenese.

Il recupero avverrà secondo la seguente modalità: le persone che avevano un appuntamento prenotato in un punto prelievi dell’Ausl o di una struttura privata accreditata tra il 29 novembre e il 9 dicembre e non hanno potuto eseguire l’esame sono invitate a riprenotare telefonando al numero 800 239123 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

È comunque possibile fare riferimento anche ai consueti canali per la prenotazione e/o lo spostamento degli appuntamenti di visite ed esami come ad esempio FSE, Farmacie e corner salute di Coop Alleanza 3.0., tornati disponibili già nei giorni scorsi.

L’Ausl invierà un sms con le informazioni al numero di cellulare comunicato al momento della prenotazione; le persone che, invece di un numero di cellulare, hanno indicato un numero fisso verranno contattate telefonicamente.

L’Ausl non potrà contattare individualmente le persone che non hanno comunicato un recapito telefonico al momento della prenotazione: anche per loro ovviamente vale l’invito a riprenotare al numero 800 239123.

Se il ticket era già stato pagato a seguito della prenotazione originaria, quel pagamento verrà collegato alla nuova prenotazione e rimarrà valido.

L’attività dei Punti prelievo ad accesso diretto (senza prenotazione) in via Minutara a Modena e a Nonantola, Sassuolo e Pavullo (nei consueti orari di apertura) è ripartita: in questa prima fase di complessiva ripartenza, i prelievi ad accesso diretto sono limitati fino al numero massimo consentito in base alla capacità del laboratorio di analisi. Si confida sulla comprensione dei cittadini che non potranno essere accolti ma si sta lavorando per tornare nei prossimi giorni a completo regime.