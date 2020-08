Scrutatori per il referendum, c'è tempo fino al 21 agosto per farsi avanti

È stata prorogata a venerdì 21 agosto la scadenza, in precedenza fissata a venerdì 14, entro la quale gli elettori del Comune di Modena iscritti all’Albo degli scrutatori possono dare la propria disponibilità per il Referendum del 20 e 21 settembre su "Modifiche agli articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Gli scrutatori riceveranno un compenso di 104 euro per i seggi ordinari e di 53 euro per i seggi speciali e dovranno rendersi disponibili sabato 19 settembre dalle 15.45 sino a completamento delle operazioni preliminari alle votazioni, domenica 20 settembre dalle 6.45 alle 23 per le operazioni di voto, lunedì 21 settembre dalle 6.45 alle ore 15 per le operazioni di voto, poi senza interruzione per le operazioni di scrutinio e fino alla loro conclusione.

Come candidarsi

Per comunicare la disponibilità si deve compilare la dichiarazione, online sul sito dell’Amministrazione oppure sul sito Anagrafe e inviarla all’ufficio Elettorale indicando lo stato di disoccupazione, di inoccupazione o di assenza di reddito e l’eventuale iscrizione al Centro per l’impiego di Modena. Chi si trova in queste condizioni avrà, infatti, precedenza nella nomina.

Il modulo per comunicare la disponibilità si può scaricare dal sito. Una volta firmato e acquisito a scanner insieme al documento d'identità, deve essere inviato via mail, all’indirizzo pec elettorale@cert.comune.modena. it o alla mail elettorale.leva@comune. modena.it.

La Commissione elettorale comunale valuterà le comunicazioni di disponibilità e chi sarà nominato scrutatore riceverà una notifica al proprio indirizzo di residenza. Dalle funzioni di scrutatore sono esclusi i dipendenti del ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.