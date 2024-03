Stefano Reggiani confermato Direttore Generale dell'Ospedale di Sassuolo

L’Assemblea dei Soci dell’Ospedale di Sassuolo SpA, stamattina, ha approvato all’unanimità il rinnovo del Direttore Generale, per il cui ruolo è stato confermato il Dr. Stefano Reggiani, arrivato a Sassuolo ad aprile 2021. Un importante passaggio che conferma il lavoro svolto negli ultimi anni, in stretta collaborazione con l’Azienda USL di Modena.

Reggiani, classe 1960, ha ‘traghettato’ l’Ospedale dalla gestione mista pubblico-privato ad una sempre maggior integrazione con la rete dei servizi sanitari provinciali, pur mantenendo viva la particolare natura giuridica dell’azienda e la sua autonomia gestionale.

Sassuolo è oggi punto di riferimento per l’intera area Sud della provincia, per alcune specialità anche in termini sovra-distrettuali, e ha intensificato l’attività di collaborazione con i presidi di Vignola e Pavullo, specialmente in ambito chirurgico. L’Ospedale ha rafforzato, inoltre, il legame con la Facoltà di Medicina di UNIMORE e, in particolare, con le Scuole di Specializzazione, diventando sede riconosciuta dal MIUR per i tirocini formativi dei medici. Il Dr. Reggiani, che proviene da una lunga esperienza nel privato accreditato, è stato confermato alla guida dell’Ospedale di Sassuolo SpA per tre anni.