Alluvione, la Regione alza le mani: "Cambiamenti climatici, fenomeni eccezionali"

Pericolo scampato per le nutrie. Questa volta sul banco degli imputati per l'ennesimo disastro alluvionale modenese finiscono i cambiamenti climatici.

Lo mette bene in chiaro da subito la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo: "Il cambiamento climatico sta mostrando sempre più il conto, come dimostrano anche gli ultimi episodi avvenuti nel modenese, dove il Panaro è esondato dopo una piena storica (11,20 metri, mai vista in 50 anni) e il Secchia è stato investito da una piena anch’essa eccezionale. Ora l’obiettivo prioritario è la gestione dell’emergenza e il ritorno alla normalità, poi verrà il momento per analizzare in dettaglio le ragioni dell’accaduto nel modenese Ma è indubbio che quello cui ci troviamo di fronte è un problema legato in gran parte agli effetti innescati dal cambiamento climatico: ad ogni nuova emergenza, infatti, viene battuto il record precedente di piogge e precipitazioni. Eventi che si fanno sempre più intensi e che hanno bisogno di risposte straordinarie”.

Responsabilità delle istituzioni che dovrebbero garantire la sicurezza del nodo idraulico? Per ora non se ne parla, anzi. L'assessore spiega: “E’ ormai chiaro che in tutta Italia ci troviamo sempre più spesso di fronte a problemi di fragilità e tenuta dei territori dovuti a eventi meteo sempre più esplosivi per portata e numero. L’impegno della Regione è quello di continuare con la messa in sicurezza dei nodi idraulici attraverso l’utilizzo fino all’ultimo centesimo di tutti i fondi disponibili per rendere più forte e resistente il territorio”.

Tanti fondi, pochi interventi effettivamente realizzati

Già, i fondi. "Sono quasi 170 i milioni di euro destinati, dal 2014, a investimenti realizzati o programmati tra Secchia, Panaro e Naviglio. Per il nodo idraulico di Modena, solo nel 2020, sono stati appaltati e si stanno svolgendo lavori in 12 cantieri per oltre 60 milioni, e sono 9 gli interventi programmati per 25 milioni e mezzo. Inoltre, lo scorso settembre la Regione ha stanziato altri 40 milioni aggiuntivi derivati da economie per la sicurezza del territorio".

Tanti denari, ma il problema non è certo - almeno in questo caso - la quantità. Il vero problema sono i tempi. Del "fiume" di denaro stanziato dopo il disastro di San Matteo di sei anni fa, gli interventi sono stati conclusi per appena un terzo della somma preventivata. Purtroppo i cambiamenti climatici non hanno i tempi della burocrazia italiana, ma viaggiano ben più veloci. Ecco allora che dalle istituzioni ci si aspetterebbe un approccio radicalmente diverso: se la minaccia delle piene è così grave, perchè non realizzare interventi in tempi rapidi?

Altri 32 milioni per il Panaro

La situazione del Panaro stesso è emblematica: sono stati investiti 32 milioni di euro, ma nessun lavoro è stato al momento concluso. E' in corso soltanto il primo lotto di interventi da 8,8 milioni che si concluderà in primavera, nei comuni di Modena, Bomporto, Nonantola, Ravarino e Crevalcore. Il nuovo argine tra Ponte Sant'Ambrogio e la Fossalta è solamente in fase di progettazione. I lavori per l'area del Tiepido sono stati finanziati a settembre per 5 milioni. Come se le criticità non fossero note ormai da decenni.

Le casse d'espansione mai entrate in funzione

Il maggiore esempio di questo eccessivo immobilismo delle istituzioni è però collocato qualche chilometro a monte del disastro di Gaggio e Nonantola, al confine tra il comune di Modena e quello di San Cesario: le casse di espansione del Panaro a Sant'Anna. Da ormai 40 anni esiste un bacino, tecnicamente denominato "cassa fuori linea", che non è mai stato collaudato e che - nonostante i milioni (di lire) spesi negli anni - resta inutilizzato. L'area agricola che dovrebbe accogliere le acque del fiume per alleggerire il livello a valle della diga è rimasta vuota anche nelle scorse ore, mentre case e aziende finivano sott'acqua. Non sarebbe comunque bastato a mitigare la furia della piena eccezionale? Forse. Ma intanto i soldi pubblici sono stati spesi senza ottenere alcun beneficio e l'opera incompiuta grida vendetta.