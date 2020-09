Autobus scolastici: "Potenzieremo il servizio quando scuole avranno orari definitivi"

A tre giorni dal suono della campanella, è possibile un primo bilancio del trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna. Ovviamente ogni realtà territoriale presenta caratteristiche molto peculiari, ma un po' ovunque sono subito emerse diverse criticità dovute al sovraffollamento, ai tempi di attesa e agli assembramenti. Per la Regione questo sarebbe dovuto in gran parte "agli orari ancora provvisori dei vari istituti scolastici".

“Abbiamo registrato alcuni casi isolati di riempimento sui bus- spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini-, situazioni che saranno oggetto di potenziamento puntuale dei servizi non appena avremo gli orari definitivi”.

“Stiamo monitorando giorno per giorno la situazione attraverso la cabina di regia regionale- aggiunge l’assessore-, per intervenire laddove ci sia necessità, così come, in accordo con le Prefetture, stiamo garantendo il massimo dei controlli sui mezzi. Ricordo infatti che è obbligatorio indossare la mascherina in modo corretto e che i controllori possono segnalare l'insorgere di situazioni delicate, che al momento però non sono state riscontrate”.

“Siamo tutti impegnati per far fronte nel modo migliore possibile a una situazione assolutamente inedita- chiude Corsini- e bisognerà attendere la normalizzazione dell’avvio dell’anno scolastico per tracciare un bilancio compiuto. Al momento però, posso dire che il sistema regge e il lavoro messo a punto nei mesi scorsi con la collaborazione delle Aziende, dei territori e delle parti sociali sta dando risposte positive, permettendo agli studenti e agli scolari la ripresa delle loro attività”.