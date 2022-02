Giovedì Grasso, accessi regolati (e mascherine) per lo Sproloquio in piazza

Dopo le due fiere di gennaio, Modena è attesa da un'altra importanter manifestazione in centro storico, che dopo un anno di stop forzato segna un altro simbolico avvicinamento alla normalità. Oggi, giovedì 24 febbraio, come da tradizione, si torna a festeggiare giovedì grasso con l’arrivo in città della famiglia Pavironica.

L'evento prevede alcune novità dettate dalla necessità di evitare assembramenti: i cittadini non potranno seguire il corteo e si dovranno recare direttamente in piazza Grande dove sarà obbligatorio l’uso della mascherina. L'accesso alla piazza sarà regolato dagli operatori incaricati dagli organizzatori.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza vista la situazione di pandemia, sulla base di quanto deciso nel corso dell’ultimo incontro del Cosp, il Comitato ordine e sicurezza pubblica, l’Amministrazione comunale ha previsto infatti una ordinanza specifica. Nel percorso e in piazza verranno effettuati controlli per il rispetto dei provvedimenti.

Sfilata e Sproloquio in piazza, il programma del Giovedì Grasso 2022

Per agevolare il passaggio di Sandrone e famiglia sulla carrozza trainata da cavalli e del corteo delle maschere ospiti provenienti anche da altre città, lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente o subire rallentamenti e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante, di via Scudari e di via Saragozza. La Polizia municipale invita a prestare attenzione alla segnaletica perché i veicoli potranno essere rimossi già nella mattina di giovedì. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche sul percorso della manifestazione.

Al termine deloo Sproloqio (ore 16) la famiglia Pavironica e le altre maschere saranno ricevute dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel Palazzo Comunale. Dopo l’incontro, il corteo ripartirà per via Emilia Centro, via Farini, fino a piazza Roma da dove la Famiglia Pavironica farà il suo ingresso a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare per un saluto al Comandante.