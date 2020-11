Il Dpcm è in vigore da oggi: cosa si può e non si può fare

Coprifuoco alle 22, scuole superiori in Dad e autocertificazione alla sera. Da venerdì 6 novembre è in vigore il nuovo Dpcm, che sulla base dei parametri sanitari vede l'Emilia-Romagna in zona 'gialla'. Peraltro, sempre secondo quanto stabilito nel decreto governativo, il 'colore' della regione può cambiare: ogni settimana infatti viene condotto un aggiornamento dei 21 parametri sanitari di controlli.

Se i dati dovessero peggiorare insomma, l'Emilia-Romagna finirebbe nello scenario 'arancione' e ci rimarrebbe per almeno 15 giorni.

Allo stato dell'arte, la situazione sulle restrizioni (colore giallo) per tutto il territorio dell'Emilia-Romagna è questa:

Coprifuoco dalle 22 alle 5 : al di fuori di questo orario, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In altre parole la formula è in tutto e per tutto uguale a quella del lockdown di marzo

: al di fuori di questo orario, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In altre parole la formula è in tutto e per tutto uguale a quella del lockdown di marzo Didattica a distanza alle superiori, obbligo mascherina elementari e medie : 100 per cento di Dad nelle scuole superiori di secondo grado. Nelle scuole di primo grado e infanzia le lezioni continueranno, ma sarà obbligo di mascherina sopra i sei anni e tranne se affetti da patologie respiratorie

alle superiori, obbligo mascherina elementari e medie : 100 per cento di Dad nelle scuole superiori di secondo grado. Nelle scuole di primo grado e infanzia le lezioni continueranno, ma sarà obbligo di mascherina sopra i sei anni e tranne se affetti da patologie respiratorie Grandi negozi chiusi nel weekend: serrande giù sabato, domenica e festivi per le grandi strutture di vendita di beni non essenziali. Del pari chiusi anche i negozi nei centri commerciali che sempre non siano considerati beni essenziali.

nel weekend: serrande giù sabato, domenica e festivi per le grandi strutture di vendita di beni non essenziali. Del pari chiusi anche i negozi nei centri commerciali che sempre non siano considerati beni essenziali. Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 18: massimo 4 persone al tavolo, tutte conviventi. Asporto fino alle 22, consegne a domicilio libere.

aperti dalle 5 alle 18: massimo 4 persone al tavolo, tutte conviventi. Asporto fino alle 22, consegne a domicilio libere. Divieto di consumo in luogo pubblico dopo le 18: vietato consumare cibo e alcoolici nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

in luogo pubblico dopo le 18: vietato consumare cibo e alcoolici nei luoghi pubblici e aperti al pubblico Trasporto pubblico locale torna al 50 per cento: torna il contingentamenti nei mezzi pubblici locali, cioè solo bus e treni regionali. Eccezione fatta per il trasporto scolastico

locale torna al 50 per cento: torna il contingentamenti nei mezzi pubblici locali, cioè solo bus e treni regionali. Eccezione fatta per il trasporto scolastico Sospesi tutti i concorsi pubblici e privati: divieto per preselettive ed esami scritti, rimangono aperte le modalità telematiche e per curriculum. Corsi di formazione solo a distanza

e privati: divieto per preselettive ed esami scritti, rimangono aperte le modalità telematiche e per curriculum. Corsi di formazione solo a distanza Stop mostre, musei e altri luoghi di cultura, come le biblioteche.

Insomma, nello scenario 'giallo' la libera circolazione è ancora prevista, ma solo dalle 5 alle 22. Oltre, per circolare c'è bisogno dell'autocertificazione. Ci si può ancora spostare liberamente nel territorio, anche se sono sconsigliati gli spostamenti non essenziali.