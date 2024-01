Organici in affanno, l'Ausl replica: "Stiamo lavorando per reperire personale"

"Si stanno ponendo in atto in questi giorni i meccanismi previsti in situazioni straordinarie per la copertura dei turni, in particolare dei Pronto Soccorso e dei mezzi del 118, per garantire l’assistenza ai cittadini modenesi. Infatti, nonostante le numerose malattie legate al picco\epidemiologico di sindromi influenzali, la rete sanitaria modenese è chiamata ad assicurare un servizio adeguato e di qualità per i cittadini di tutto il territorio provinciale, potenziando alcuni servizi proprio in relazione a tali necessità".

A dirlo è l'Azienda Usl di Modena, in replica alle dichiarazioni della Uil Fpl, che ha duramente criticato la gestione del personale della sanità locale, lanciano un nuovo allarme sulla tenuta sei servizi e sulle condizioni lavorative dei dipendenti, oberati da importanti carichi di lavoro.

"L’Azienda sta lavorando per il reperimento di personale, sia medico che delle professioni sanitarie. Infatti nelle ultime settimane è stata scorsa la graduatoria aziendale, azione che ha portato a diverse assunzioni a tempo indeterminato con presa di servizio già dai prossimi giorni; si stanno scorrendo anche altre graduatorie disponibili ed è stato fatto ricorso a tutte le forme contrattuali previste dalle normative, con altri innesti in organico - già in corso in questi giorni - di tutte le professioni sanitarie", precisa l'Ausl.

L'Azienda comunica inoltre che a seguito di un percorso sindacale condiviso, sarà inoltre "bandito a breve un numero importante di ulteriori incarichi di funzione, tenuto conto che nella grande maggioranza (più dell’80%) erano già assegnati. "Quanto alla dirigenza, sono già stati assunti due dirigenti delle professioni sanitarie e seguiranno ulteriori chiamate dalla graduatoria.

"L’Ausl è consapevole e vive insieme ai professionisti il momento storico complesso per la sanità, con la riduzione nel tempo del rapporto spesa sanitaria/Pil, i maggiori costi indotti da pandemia e spese energetiche e inflattive, proprio nel momento in cui è necessario rafforzare ricerca, formazione e servizi per incrementare la dotazione organica di personale e potenziare le reti ospedaliere provinciali, quelle socio-sanitarie e tecnologiche . si legge nella nota - Proprio per questo lo sforzo in atto per la riorganizzazione dei percorsi insieme ai professionisti - portato avanti in maniera integrata tra le aziende sanitarie provinciali nell’interesse primario dei cittadini e dello stesso personale - merita un adeguamento del livello di finanziamento. Come anche la Conferenza territoriale sociale e sanitaria ha ribadito più volte con fermezza, il Sistema Sanitario pubblico deve essere adeguatamente sostenuto, a garanzia dei principi di equità e universalità nell’assistenza, ma anche per assicurare al personale le migliori condizioni di lavoro e di crescita professionale che rimangono tra gli obiettivi primari dell’Azienda".